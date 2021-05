North American Non-Graded Stakes Results May 23

ALCATRAZ S., GG, $77,250, 3YO, 1MT, 5-23.

8—

NONE ABOVE THE LAW, g, 3, Karakontie (JPN)–Legally Blanca, by Northern Afleet. O-Downstream Racing, LLC, B-J Kirk Robison & Judy Robison (CA), T-Peter Miller, J-Irving Orozco, $45,000.

1—

Seattle Bold, c, 3, Bold Chieftain–Roman Wild, by Roman Ruler. O-Myles McMahon, B-Myles McMahon (CA), $15,000.

6—

Jungle Cry, g, 3, Animal Kingdom–Devine Aida, by Unbridled’s Song. ($55,000 2021 OBSJAN). O-Fairview, LLC, B-Adena Springs (KY), $9,000.

Also Ran: Chief Jackson, Top Harbor, J T’s Watch, Ida Claire, Top Executive, Stalking Shadow, Que Sera Sir Ralph.

Winning Time: 1:36 2/5 (fm)

Margins: 1HF, 3/4, 2HF.