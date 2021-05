North American Non-Graded Stakes Results May 24

CINEMA S., WRD, $55,000, 3YO, F, 1M, 5-24.

6—

GOTTA SEE RED, f, 3, Pollard’s Vision–Gotagogotagogotago, by Kipling. O-Browning, Hal and Faulkner, David, B-Hal Browning & Dave Faulkner (OK), T-Kari Craddock, J-Leandro D. Goncalves, $33,000.

1—

Canada Candy, f, 3, Vancouver (AUS)–Elite Humor, by Distorted Humor. ($20,000 ’19 OKCSUM). O-Samuel F Henderson, B-Center Hills Farm (OK), $11,000.

3—

Ekati’s Hit, f, 3, Tale of Ekati–High Price Hit, by Concord Point. O-C R Trout, B-C R Trout (OK), $6,050.

Also Ran: Dixieland Candy, Okie Front, Twilight Curfew.

Winning Time: 1:37 3/5 (sy)

Margins: 3/4, 1 1/4, 5HF.