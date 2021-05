North American Non-Graded Stakes Results May 26

MORE THAN EVEN S., WRD, $55,000, 3YO/UP, F/M, 1 1/16M, 5-26.

4—

LADY ORCHID, m, 5, Oratory–Burst of Life, by Soto. O-Lori L Bravo, B-Lori L Bravo (OK), T-Francisco Bravo, J-Floyd Wethey, Jr., $33,000.

1—

Country Daisy, m, 5, Country Day–Holy Molly, by Holy Bull. O-Bay, David and Tammie, B-Bay Ranch (OK), $11,000.

2—

Dipping In, f, 4, Lea–Soloing, by Runaway Groom. ($85,000 ’17 KEENOV; $80,000 2019 OBSJUN). O-Ron Stolich, B-Center Hills Farm (OK), $6,050.

Also Ran: Dicey, Apple County.

Winning Time: 1:44 (ft)

Margins: HF, 3, 3.