North American Non-Graded Stakes Results May 8

ENGLISH CHANNEL S., GP, $75,000, 3YO, 1 1/16MT, 5-8.

10—

YES THIS TIME, c, 3, Not This Time–Smart Jilly, by Smart Strike. O-Edge Racing, B-Barry S Golden (KY), T-Kelly J. Breen, J-Edwin Gonzalez, $44,175.

7—

King of Dreams, c, 3, Air Force Blue–Cabbage Key, by A.P. Indy. ($180,000 2020 OBSSPR). O-Victoria’s Ranch, B-Doug Branham & Felicia Branham (KY), $14,250.

9—

Kartano, g, 3, Tamarkuz–One for You, by Dayjur. ($37,000 ’19 FTKJUL). O-Amaya, Kathleen and Centofanti, Raffaele, B-Coal Creek Farm (KY), $7,125.

Also Ran: Fighting Force, Raison d’Air, Hyperfocus, Double Demon, Hot Blooded, Fulmini, Major Frontier.

Winning Time: 1:41 2/5 (gd)

Margins: 3/4, 3/4, HF.