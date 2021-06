North American Allowance Results June 1

FL, 2ND, ALW, $25,300, 3YO/UP, F/M, 6F, 6-1.

1—

MIND OF GOLD, f, 4, Tale of Ekati–Bitter Gold, by Midas Eyes. ($30,000 ’17 KEENOV). O-Valente, Roddy J, Alfred, Richard and Nicholas, Michael, B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY), T-Chris J. Englehart, J-John R. Davila, Jr., $15,540.

5—

It Can, f, 3, Goldencents–Bertha Jo, by Banker’s Gold. ($4,000 ’19 FTKOCT; $17,000 ’19 KEEJAN). O-Edwin Mundo, B-Susan M Forrester (KY), $4,580.

3—

Smart Broad, m, 5, Encaustic–A Smart Punch, by Whiskey Wisdom. O-Anderson, Bruce D and Least, Laurel A, B-Laurel Least & Jason Warner (NY), $2,849.