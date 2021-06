North American Allowance Results June 10

TDN, 7TH, AOC, $35,700, 3YO/UP, 5 1/2F, 6-10.

*6—

CLASSIC MO, g, 7, Girolamo–Park View, by Quiet American. ($70,000 ’15 FTKOCT). O-Danielle Agnello, B-Langsem Farm, Inc (OH), T-Jeffrey Skerrett, J-Erik Barbaran, $21,420.

4—

Royal’d, g, 7, Regal Ransom–Lively Belle, by Bellamy Road. O-Fred Channel, B-Raimonde Farms Ltd (OH), $7,140.

1—

Nick Can Fix, g, 8, Majestic Warrior–Carly’s City, by Carson City. ($60,000 ’14 FTKOCT). O-Mark Yagour, Inc, B-Langsem Farm, Inc (OH), $3,570.

Winning Time: 1:05 1/5 (sy)