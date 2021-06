North American Allowance Results June 14

IND, 5TH, ALW, $36,500, 3YO/UP, F/M, 5FT, 6-14.

7—

PICANTE CALIENTE, m, 8, El Corredor–Amanda’s Crown, by Crown Ambassador. ($2,000 ’14 FTKFEB; $1,400 2015 ESLOCT). O-Willowbrook Stables, Ltd (Neiman) and Carden, Jerry, B-Swifty Farms Inc (IN), T-Kim Hammond, J-Samuel E. Bermudez, $21,900.

2—

Carimba, f, 3, Kantharos–Star of Gallantry, by Warrior’s Reward. ($155,000 ’18 KEENOV). O-Stonestreet Stables LLC, B-H Allen Poindexter (IN), $7,300.

5—

Azurita, f, 4, Dominus–Angel’s Royalty, by Mesopotamia. ($0 ’18 INDOCT). O-Crystal Racing Enterprises and Contreras Stable, Inc, B-Walter T Bates (IN), $3,650.