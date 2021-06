North American Allowance Results June 15

FMT, 2ND, ALW, $17,600, 3YO/UP, 4F, 6-14.

6—

WESTPORT, g, 5, Flashback–Cottage Vale, by Unbridled’s Song. ($75,000 ’16 KEENOV). O-Caster, Boyd and Anthony, Edward L, B-Tony Dardis, Ken Donworth, Ben McElroy & Desmond Ryan (KY), T-Boyd Caster, J-Freddy Jose Manrrique, $10,506.

5—

Crossbow Cimarron, g, 7, Crossbow–Crit’s Sister, by Early Flyer. O-Luther Rollen, B-Neil Jones & Lee Jones (TX), $3,502.

4—

Small Town Big Man, g, 7, Read the Footnotes–Catalina Way, by Congaree. O-Marti L Rodriguez, B-H Allen Poindexter (OK), $1,926.