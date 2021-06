North American Allowance Results June 19

LAD, 7TH, ALW, $20,000, 3YO/UP, F/M, A7 1/2FT, 6-19.

5—

BADGERI CANDY, m, 5, Twirling Candy–Gregoriana, by Ascot Knight. ($52,000 ’17 KEESEP). O-End Zone Athletics, Inc, B-Woods Edge Farm, LLC (KY), T-Karl Broberg, J-Emanuel Nieves, $12,000.

2—

Oochie, m, 5, Double Irish–Mary Lou Who Who, by Porto Foricos. O-J-Lu LTD Co, B-Cynthia Wade (AR), $4,000.

6—

Carson’s Princess, f, 3, Tale of the Cat–Elusive Candy, by Candy Ride (ARG). ($120,000 ’19 KEESEP). O-Phyllis L Presswood, B-Drumkenny Farm & American Equistock Inc (KY), $2,200.