North American Allowance Results June 20

RUI, 7TH, ALW, $15,000, 3YO/UP, 6F, 6-20.

8—

STORMIN FAST, g, 4, Attila’s Storm–Key to My Warrior, by Majestic Warrior. O-Bob Matney, B-Dale Taylor & Debbie Taylor (NM), T-Luis C. Rojero, J-Alfredo Sigala, $9,000.

6—

Franchise Tagged, g, 4, Attila’s Storm–Streakin Excess, by In Excess (IRE). ($50,000 ’18 RUIAUG). O-Rushing, Ted, Owens, Lee, B4 Farms, LLC, Davis, Beaux and Doby, Dale Alan, B-Brad King & Todd Fincher (NM), $3,000.

2—

Courage N Order, g, 5, Western Gambler–Colors of Pompeii, by Tricky Creek. O-Bob Matney, B-Terry Bill Adams (NM), $1,500.