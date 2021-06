North American Allowance Results June 21

TDN, 7TH, ALW, $31,800, 3YO/UP, F/M, 6F, 6-21.

4—

TWERK, f, 3, Speightster–I Like It, by Henny Hughes. O-Peter J Sheppell, B-Peter J Sheppell (OH), T-Jeffrey A. Radosevich, J-Jose A. Bracho, $19,080.

9—

Ultra Rays, f, 4, Violence–Aurora Sol, by Chester House. ($60,000 ’18 KEESEP). O-Morlona Racing LLC, B-Peter Sheppell, Royer Family Stables &Aurora Racing (OH), $6,360.

2—

Carmen Ohio, f, 3, Tapiture–Lastaria, by Five Star Day. ($12,000 ’19 FTKOCT). O-Royer Family Stables LLC, B-Peter Sheppell & Catherine Sheppell (OH), $3,180.