North American Allowance Results June 23

TDN, 7TH, ALW, $35,700, 3YO/UP, F/M, 6F, 6-23.

4—

SALLY STRONG, f, 4, Strong Mandate–Tantamount, by Lemon Drop Kid. O-John J Sugar, B-John J Sugar (OH), T-Michael L. Rone, J-Luis Raul Rivera, $21,420.

3—

Mobil Lady, m, 5, Mobil–Surviving New York, by Survivalist. O-Acree, Lori and Meyers, Judy, B-Daniel Gale (OH), $7,140.

6—

Cause of Love, m, 5, Giant Oak–Love First Sight, by Alke. O-Friess, Linda and Bookman, Donald, B-Linda Friess & Donald Bookman (OH), $3,570.