North American Allowance Results June 25

AP, 5TH, AOC, $32,364, 3YO/UP, 1 1/16M, 6-25.

1—

RAYO DE LUZ, g, 5, Shackleford–Grandtessa, by Grand Slam. ($200,000 ’17 KEESEP). O-Hernandez Racing Stable, LLC, B-E H Beau Lane III (KY), T-Armando Hernandez, J-Rocco Bowen, $18,600.

2—

Can’t Hide From Me, g, 5, Awesome Patriot–Peek, by Successful Appeal. ($3,200 ’17 FTKOCT). O-Down The Stretch Racing Stables, Inc (Larry Rivelli), Schafer, Homer and Sulzberger, Jr, Robert, B-C Kidder, N Cole, J K Griggs & LindaGriggs (KY), $6,200.

4—

Jeff the Lion, g, 6, American Lion–Dutchie, by Halo’s Image. O-Cherrywood Racing Stables, II, Biondo, Terry and Donohoe, Laura, B-Barr Three LLC (IL), $4,774.