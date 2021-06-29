North American Allowance Results June 29

|IND, 2ND, ALW, $35,520, 3YO/UP, 1M 70Y, 6-29.
|2—
|FASHION NUGGET, g, 5, Drinkwiththedevil–Sugar Coma, by Jacquelyn’s Groom. O-Thirstyacres Racing, LLC, B-Tianna Richardville (IN), T-Tianna Richardville, J-Thomas L. Pompell, $22,200.
|5—
|Nates Heartthrob, g, 4, Unbridled Express–Pumpkin Bluff, by Pine Bluff. O-Ben Dean Grimme, B-Mr & Mrs Ben Dean Grimme (IN), $7,400.
|6—
|Rockin All Night, g, 3, Pass Rush–Utesa, by Eddington. O-R Gary Patrick, B-Gary Patrick (IN), $3,700.
|Winning Time: 1:44 3/5 (ft)
|TDN, 7TH, ALW, $34,000, 3YO/UP, 1M, 6-29.
|3—
|I WANNA WIN, g, 5, I Want Revenge–Harlan Cat, by Harlan. O-Elkhorn Oaks, Inc, B-Elkhorn Oaks Inc (OH), T-James R. Jackson, J-Malcolm Franklin, $23,200.
|4—
|Flatter Me Please, g, 4, Flatter–Please Be Discreet, by Discreet Cat. ($50,000 ’18 KEESEP; $65,000 2019 OBSAPR). O-Charlie J Williams LLC, B-Hinkle Farms (KY), $5,400.
|6—
|Double the Laugh, g, 6, It’s No Joke–Bronx Cheer, by Tethra. O-Premier Stables Unlimited, B-Lori A Smock & Donna M Burnham (FL), $2,700.
|Winning Time: 1:38 2/5 (wf)
|IND, 5TH, ALW, $32,500, 3YO/UP, 1 1/16MT, 6-29.
|8—
|JOLTING JOE, c, 4, Mission Impazible–Marilyn Monroan, by Tapit. O-Skychai Racing LLC, B-Hot Pink Stables (KY), T-Michael J. Maker, J-Santo Sanjur, $19,500.
|4—
|Amended, g, 4, Constitution–Dancing Solo, by Giant’s Causeway. O-Haran Thoroughbreds, LLC and Watt, Charles, B-Twin Creeks Farm (KY), $6,500.
|9—
|Majestic Ro, g, 4, Lea–Tiz Ro, by Hard Spun. O-Peter McFarland, B-Rajendra Maharajh (KY), $3,250.
|Winning Time: 1:47 (fm)
|IND, 8TH, AOC, $32,500, 3YO/UP, F/M, 5FT, 6-29.
|8—
|FOREIGN EXCHANGE, f, 4, Congrats–Cross Channel, by Giant’s Causeway. ($75,000 ’17 KEENOV; $145,000 ’18 KEESEP). O-Reicher Racing and Ares, Paul S, B-Mr & Mrs Broussard Hundley (KY), T-Paul Ares, J-Declan Cannon, $19,500.
|3—
|Double Whopper, f, 3, Maclean’s Music–Cheyenne Autumn, by Indian Charlie. O-Mario Morales, B-Johnson, Galvin & Flounders (KY), $6,500.
|5—
|Sister’s Ghost, m, 5, Ghostzapper–Sister to the Nth, by Ecton Park. O-Rodney J Winkler, B-Mr & Mrs R J Winkler & Mr & Mrs Al Mazzetti (KY), $3,250.
|Winning Time: :58 1/5 (fm)
|IND, 6TH, ALW, $32,500, 3YO/UP, 6F, 6-29.
|4—
|ROB THE RICH, g, 4, Istan–Robi Jo, by Lemon Drop Kid. O-Armington, Richard and Finegan, Randy, B-Larry Jones & Cindy Jones (KY), T-Randy Matthews, J-Rodney A. Prescott, $19,500.
|3—
|Air Show, c, 3, Street Sense–Melrose Woods, by Broken Vow. O-Vested Interest Racing, B-Gary & Mary West Stables, Inc (KY), $6,500.
|1—
|American Unity, c, 3, Munnings–Skydeck, by Curlin. O-Southwest Racing Stables and Lewis, Steve H, B-Franklin Stables LLC (KY), $3,250.
|Winning Time: 1:09 3/5 (ft)
|PRM, 9TH, AOC, $31,500, 3YO/UP, 1M 70Y, 6-28.
|2—
|BOW AND ARROW, g, 7, Archarcharch–Capable Argument, by Closing Argument. O-End Zone Athletics, Inc, B-Michael Meeks (FL), T-Karl Broberg, J-Walter De La Cruz, $18,900.
|1—
|Pinson, g, 8, Majestic Warrior–Celtic Song, by Giant’s Causeway. ($75,000 ’13 KEENOV). O-Kenneth M White, B-Bonnie Heath Farm, LLC (FL), $6,300.
|4—
|Big Barrel, g, 6, Surf Cat–Brickyard Helen, by Southern Image. O-Rick Nunley, B-Alfred Pais (CA), $3,780.
|Winning Time: 1:40 3/5 (ft)
|BTP, 7TH, ALW, $25,500, 3YO/UP, F/M, 6F, 6-29.
|5—
|NORTHERN JOURNEY, f, 4, Northern Afleet–Beija Fleur, by Quaker Ridge. O-Marion F Gorham, B-Robert M Gorham (OH), T-Robert M. Gorham, J-Perry Wayne Ouzts, $15,810.
|3—
|Attitude, f, 3, Daredevil–E. Judith, by E Dubai. O-WinStar Farm LLC and Blazing Meadows Farm LLC, B-Blazing Meadows Farm & WinStar Farm, LLC (OH), $5,100.
|1—
|Lady Power, m, 7, Kingship–Lipstick ‘n Lace, by De Hero. O-Kris Nemann, B-Fred Nemann & Kris Nemann (OH), $2,550.
|Winning Time: 1:12 4/5 (ft)
|FL, 7TH, ALW, $24,000, 3YO/UP, F/M, 5 1/2F, 6-29.
|5—
|HONEY MONEY, f, 4, Central Banker–Bullish Sentiment, by Stormy Atlantic. ($55,000 ’18 OBSOCT; $240,000 2019 OBSAPR). O-Catapano, Frank and Primpas, Nicholas, B-Klaravich Stables (NY), T-Wayne Potts, J-Kevin Navarro, $14,400.
|6—
|Dosage and Mimosas, m, 8, Bustin Stones–Parsippany, by Outflanker. O-Zachary Passaretti, B-Dr Zachary Passaretti (NY), $5,280.
|4—
|Mind of Gold, f, 4, Tale of Ekati–Bitter Gold, by Midas Eyes. ($30,000 ’17 KEENOV). O-Valente, Roddy J, Alfred, Richard and Nicholas, Michael, B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY), $2,880.
|Winning Time: 1:05 4/5 (ft)
|FAN, 5TH, ALW, $21,800, 3YO/UP, 6F, 6-29.
|3—
|W W SCOUT’S HONOR, g, 3, Ghaaleb–Honor Graeme, by Graeme Hall. O-Charles W Ritter, B-William P Stiritz (IL), T-Scott Becker, J-Victor Santiago, $13,080.
|5—
|Canyons Boy, g, 4, Road Ruler–Canyons Sister, by Marte. O-Larry Owens, B-Larry Owens (IL), $4,360.
|7—
|Mkar the Fast, g, 3, Verrazano–Tiber, by Roman Ruler. O-Harry E Lynch, B-Michael Reavis & Frank Mancari (IL), $2,180.
|Winning Time: 1:11 4/5 (ft)
|FAN, 3RD, ALW, $21,800, 3YO/UP, F/M, 6F, 6-29.
|5—
|I LUV THIS BAR, f, 4, Tizdejavu–Bar Hoppin, by Animo de Valeroso. O-Shellye Essenpreis, B-Shellye Essenpreis (IL), T-Eddie M. Essenpreis, J-Javier Diego, $13,080.
|1—
|War Colors, f, 4, Revolutionary–Debu, by Buddha. O-Morgan, Sharon R and Warchol Thoroughbreds LLC, B-Terry L Morgan DVM & John Glueckert (IL), $4,360.
|4—
|Go Little Gert Go, f, 4, Ghaaleb–Go Gert Go, by Unreal Zeal. O-Steve Manley, B-Steve Manley (IL), $2,180.
|Winning Time: 1:12 4/5 (ft)
|FMT, 9TH, ALW, $21,120, 3YO/UP, 6F, 6-28.
|1—
|BACKSTER BALL, g, 6, Backstabber–Bahama Baby, by King of Scat. O-Jeremy D Ball, B-M Gerald Ball & Oteka Ann Ball (OK), T-Boyd Caster, J-Obed Sanchez, $12,266.
|2—
|Jenna’s Gun Runner, g, 5, Service Stripe–Hadagirl, by Hadif. O-Suzanne Harris, B-Dana Harris (OK), $4,558.
|3—
|Ornery as Hell, g, 3, Kick On–Catale Crossing, by My Liege. O-Trett, Donald G and Burrow, Ernie, B-Ernie Burrow (OK), $2,630.
|Winning Time: 1:12 1/5 (sy)
|LAD, 1ST, ALW, $20,780, 3YO/UP, A5FT, 6-29.
|7—
|LET IT B, g, 3, Majesticperfection–Primetta, by Songandaprayer. ($140,000 2020 OBSMAR). O-BMS Racing Stable (Sarah Delany), B-Kirt Cahill, Sarah Cahill & PatriciaWeed (KY), T-Sarah Delany, J-Alexander Castillo, $12,000.
|4—
|May Hour, g, 5, Half Ours–May Ide, by Ide. ($1,100 ’17 ESLOCT; $7,000 2018 ESLTYO). O-Robbins, Ray and Nobles, Kevin, B-Lee Young Farm (LA), $4,600.
|5—
|McLean, g, 5, Mass Media–Rain Cloud, by Afternoon Deelites. O-Robert Stockett, B-Robert Stockett (LA), $2,200.
|Winning Time: :56 4/5 (fm)
|BTP, 5TH, ALW, $16,600, 3YO/UP, 6F, 6-29.
|5—
|INSOFAR, g, 3, Paynter–Sister to the Nth, by Ecton Park. O-Rodney J Winkler, B-Mr & Mrs R J Winkler & Mr & Mrs Al Mazzetti (KY), T-Eduardo Caramori, J-Luan Machado, $9,960.
|1—
|Gate Speed, g, 5, Brilliant Speed–Douxrah, by Rahy. O-Calmont Thoroughbreds LLC, B-Tom Trahey & Lynn Kober (KY), $3,320.
|7—
|Southern Will, c, 3, Twirling Candy–Dixie in Pink, by Dixieland Band. ($22,000 ’19 FTKOCT; $30,000 2020 OBSMAR). O-Peter Strandwitz, B-Kenneth L Ramsey & Sarah K Ramsey (KY), $1,660.
|Winning Time: 1:12 2/5 (ft)
|FE, 4TH, ALW, $13,556, 3YO/UP, A7FT, 6-29.
|3—
|WHEAT KING, g, 4, Tiznow–Kindersley, by Bernardini. O-Chiefswood Stables Limited, B-CHIEFSWOOD STABLES (KY), T-Layne S. Giliforte, J-Christopher Husbands, $7,974.
|6—
|Kitten’s Boy, g, 6, Kitten’s Joy–Catch the Ring, by Seeking the Gold. O-Randy Exelby, B-Sam-Son Farm (ON), $2,658.
|7—
|Uno Champ, g, 6, Macho Uno–Mahalo, by Gulch. ($37,000 ’15 KEENOV; $65,000 2017 OBSMAR). O-Sue Andrushko, B-William D Graham (ON), $1,595.
|Winning Time: 1:24 3/5 (fm)
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