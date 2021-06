North American Allowance Results June 29

TDN, 7TH, ALW, $34,000, 3YO/UP, 1M, 6-29.

3—

I WANNA WIN, g, 5, I Want Revenge–Harlan Cat, by Harlan. O-Elkhorn Oaks, Inc, B-Elkhorn Oaks Inc (OH), T-James R. Jackson, J-Malcolm Franklin, $23,200.

4—

Flatter Me Please, g, 4, Flatter–Please Be Discreet, by Discreet Cat. ($50,000 ’18 KEESEP; $65,000 2019 OBSAPR). O-Charlie J Williams LLC, B-Hinkle Farms (KY), $5,400.

6—

Double the Laugh, g, 6, It’s No Joke–Bronx Cheer, by Tethra. O-Premier Stables Unlimited, B-Lori A Smock & Donna M Burnham (FL), $2,700.