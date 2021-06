North American Allowance Results June 4

CD, 7TH, AOC, $101,236, 3YO/UP, 1MT, 6-4.

3—

HIERARCHY, g, 6, Point of Entry–Place of Honor, by First Samurai. ($155,000 2019 FTKHRA). O-Carl R Moore Management LLC, B-Phipps Stable (KY), T-Joe Sharp, J-Corey J. Lanerie, $60,956.

2—

Split the Wickets, h, 5, Gio Ponti–Goalkeeper, by Arch. ($18,000 ’17 KEESEP). O-Runnin’ Down A Dream Stable, LLC, B-Frank Penn & John Penn (KY), $21,200.

7—

Fighting Seabee, c, 4, Summer Front–Broke N Dixie, by Broken Vow. ($105,000 ’18 FTKJUL). O-Walking L Thoroughbreds, LLC, B-Gestut Zur Kuste AG (KY), $10,600.