North American Allowance Results June 6

CD, 8TH, AOC, $104,816, 3YO/UP, 1M, 6-6.

1—

NECKER ISLAND, c, 4, Hard Spun–Jenny’s Rocket, by Mr. Greeley. ($250,000 ’18 KEESEP). O-Daniels, Raymond, Scherr, Wayne and Will Harbut Racing, LLC, B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY), T-Chris A. Hartman, J-Mitchell Murrill, $59,808.

8—

Gun It, h, 5, Tapit–Miss Besilu, by Medaglia d’Oro. ($2,600,000 ’17 KEESEP). O-Whisper Hill Farm LLC and Three Chimneys Farm, B-Three Chimneys Farm, LLC and Besilu Stables, LLC (KY), $20,800.

5—

Taishan, c, 4, Twirling Candy–Grace Phil, by Philanthropist. ($22,000 ’18 KEESEP; $150,000 2019 OBSMAR). O-Nguyen, Calvin and Tran, Joey, B-Nursery Place, Donaldson & Broadbent (KY), $10,400.