North American Allowance Results June 7

PRX, 7TH, AOC, $48,850, 3YO, 1M, 6-7.

4—

RIDIN WITH BIDEN, c, 3, Constitution–Allemande, by Medaglia d’Oro. ($80,000 ’19 KEESEP; $85,000 2020 FTMTYO). O-Cash is King LLC and LC Racing LLC, B-William Harrigan & Mike Pietrangelo (KY), T-Robert E. Reid, Jr., J-Frankie Pennington, $27,000.

1—

I Am Redeemed, c, 3, Redeemed–One Smart Philly, by Smarty Jones. O-Larry Rebbecchi, B-Dr Lawrence Anthony Rebbecchi Jr (PA), $12,600.

5—

Nine Toe Johnny, c, 3, Paynter–Pathologist, by Gone West. ($6,000 ’18 KEENOV; $12,000 2020 OBSSUM). O-William C O’Neill, B-Dale N Krapf (PA), $4,950.