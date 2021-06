North American Allowance Results June 8

IND, 4TH, ALW, $36,500, 3YO/UP, 5F, 6-8.

5—

A FEW TOO MANY, g, 3, Decisive Moment–Sasha’s Reward, by Officer. O-Just For Fun Stable, Inc (Sierra), B-Just For Fun Stable Inc (IN), T-Michelle L. Elliott, J-Thomas L. Pompell, $21,900.

6—

Rampage, g, 4, Skylord–Meanerthanu, by Arch. O-Donahoe, Patrick D and Donald, B-Patrick D Donahoe (IN), $7,300.

3—

Cap de Fuego, g, 5, Morning Line–Flor de Amelia, by Cape Town. O-Rancho Monarca, LLC, B-Rancho Monarca, LLC (IN), $3,650.