North American Graded Stakes Results June 13

AFFIRMED S. (G3), SA, $100,000, 3YO, 1 1/16M, 6-13.

3—

THE CHOSEN VRON, g, 3, Vronsky–Tiz Molly, by Tiz Wonderful. O-Kruljac, J Eric, Fetkin, Robert, Sondereker, John and Thornburgh, Richard, B-Tiz Molly Partners (CA), T-J. Eric Kruljac, J-Umberto Rispoli, $60,000.

4—

Defunded, g, 3, Dialed In–Wind Caper, by Touch Gold. ($210,000 ’19 KEESEP). O-Pegram, Michael E, Watson, Karl and Weitman, Paul, B-Athens Woods, LLC (KY), $20,000.

1—

Classier, c, 3, Empire Maker–Class Will Tell, by Bernardini. ($775,000 ’19 KEESEP). O-SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables LLC, Golconda Stables, Siena Farm LLC and Masterson, Robert E, B-Mary A Sullivan (KY), $12,000.

Also Ran: Mr. Impossible, Jimmy Irish.

Winning Time: 1:44 (ft)

Margins: 1 1/4, 11, 14.