North American Graded Stakes Results June 3

INTERCONTINENTAL S. (G3), BEL, $194,000, 4YO/UP, F/M, 7FT, 6-3.

4—

CHANGE OF CONTROL, m, 5, Fed Biz–America’s Blossom, by Quiet American. ($27,000 ’16 KEENOV; $95,000 ’17 OBSOCT). O-Perry Harrison, B-Mr John O’ Meara (KY), T-Michelle Lovell, J-Colby J. Hernandez, $110,000.

6—

Piedi Bianchi, m, 6, Overanalyze–Adore You, by Tactical Cat. ($60,000 ’15 KEENOV; $80,000 ’16 KEESEP; $80,000 2017 OBSMAR). O-Oringer, Jay, Bick, Jack, Al Bianchi Racing LLC, Bayroff, Adam and Maturo, Mike, B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN), $40,000.

5—

Madeleine Must (FR), m, 5, Motivator (GB)–Danny’s Choice (GB), by Compton Place (GB). (470,000EUR ’19 ARQDEC). O-Reeves Thoroughbred Racing, R.A. Hill Stable, and Schwartz, Martin S., B-Guy Heald (FR), $24,000.

Also Ran: I’llhandalthecash, Publication.

Winning Time: 1:22 (gd)

Margins: 1HF, 1 1/4, 1 1/4.