North American Maiden Winners June 11

Cairo Prince–Heart Rate by Mr. Greeley; DEAL GO DOWN, c, 2, GP, Msw, 6-11, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Gabe Grossberg (KY.).

Danzing Candy–Red Hot Rocket by Northern Devil; REDSTWIRLINGDANCER, f, 2, GG, Mcl 16000, 6-11, 5f, :59 2/5. B-Patricia Wall & Bill Delia (CA.).

Jimmy Creed–Psychic Elaine by Sightseeing; SAX, f, 2, CD, Msw, 6-11, 5f, :58 2/5. B-Linda Griggs (KY.). $7,000 ’20 KEESEP.

Twirling Candy–Pearl Bay by Rush Bay; CANDY LANDING, c, 2, CD, Msw, 6-11, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Mueller Thoroughbred Stable, LTD. (KY.).

Uncaptured–Brown Glaze by War Front; BET ON MOOKIE, c, 2, SA, Msw, 6-11, 5fT, :56 2/5. B-Ocala Stud (FL.). $125,000 2021 OBSMAR.

Air Force Blue–Alone (IRE) by Galileo (IRE); OLD ARBAT, g, 3, AP, Msw, 6-11, 6f, 1:11 . B-Don Alberto Corporation (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Candy Ride (ARG)–Comanche Star by Saint Ballado; RIDE ON COMANCHE, g, 3, BTP, Mcl 7500, 6-11, 6f, 1:12 3/5. B-TK Stables LLC (KY.). *1/2 to Canonize (MG1P$271,484) *1/2 to Declan’s Warrior (G3$423,440).

English Channel–Distortion by Distorted Humor; JUST OK IS NOT OK, f, 3, BEL, Msw, 6-11, 1mT, 1:35 . B-Stonewall Farm (NY.).

Haynesfield–Sleep Tight by Exchange Rate; SLEEP OVER, g, 3, GG, Mcl 8000, 6-11, 1m, 1:41 2/5. B-Baseline Equine LLC (CA.).

Marino Marini–Nothing to Hide by Run Away and Hide; ANGEL OF THE CITY, g, 3, EMD, Mcl 5000, 6-10, 5f, :59 . B-Clay Ward & Debra Ward (OR.).

Oxbow–Tapitstry by Tapit; TOE TAPPIN LUKE, g, 3, BTP, Mcl 12500, 6-11, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,700 ’19 KEESEP.

Secret Circle–Silver At Midnight by Lookin At Lucky; SILVER MOON ROAD, g, 3, SA, Mcl 75000, 6-11, 7f, 1:22 4/5. B-Michael E. Pegram (KY.).

Super Saver–Awesome Mama by Awesome Again; SAVING MAMA, c, 3, CD, Mcl 10000, 6-11, 7f, 1:23 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $35,000 ’19 KEESEP.

Treasure Beach (GB)–Now and Forever by Maria’s Mon; SEA AND SAND, g, 3, BTP, Mcl 12500, 6-11, 1 1/16m, 1:47 4/5. B-Sabana Farm, LLC (FL.). $4,500 ’19 OBSJAN.

Wicked Strong–Lovelady by Bob and John; VIRGINIA STRONG, f, 3, LS, Mcl 7500, 6-11, 1m, 1:44 1/5. B-Virginia Jago Elder (TX.). $1,500 ’19 FTKOCT.

Freud–Mononoke by Orientate; FOREST SPIRIT, g, 4, BEL, Mcl 25000, 6-11, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Blue Devil Racing Stable, LLC (NY.).

Malt Magic–Star Protocol by He’s Tops; SLEEPY SUE, f, 4, EMD, Mcl 5000, 6-10, 6f, 1:11 2/5. B-Howard E. Belvoir (WA.).

Noble Mission (GB)–Ace of Kay by Stravinsky; ZIDIKAI, f, 4, AP, Mcl 12500, 6-11, 5f, 1:00 4/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.).