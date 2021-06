North American Maiden Winners June 12

Iron Fist–La Belle Bear by Arch; IRON BANNER, f, 2, EVD, Msw, 6-12, 4 1/2f, :54 2/5. B-Menard Thoroughbreds LLC (LA.).

Not This Time–My Miss Kallie by Paddy O’Prado; LAST LEAF, f, 2, GP, Msw, 6-12, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Khalid Mishref Alkahtani (KY.). $7,000 ’19 KEENOV; $10,000 ’20 OBSJAN; $23,500 ’20 OBSOCT.

Nyquist–More Complexity by Square Eddie; IT’S SIMPLE, f, 2, SA, Msw, 6-12, 5f, :59 3/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Sky Mesa–Susan B by Johannesburg; CLIMB AND MAINTAIN, g, 2, CD, Mcl 40000, 6-12, 5f, :59 1/5. B-Susan E. Bedwell (KY.). $40,000 2021 OBSMAR.

Stanford–Curvy Cat (MSW$386,055), by Ministers Wild Cat; STANFORD BAY, c, 2, GG, Msw, 6-11, 5f, :59 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Bluegrass Cat–Stars Collide by Strong Contender; STARS OF BLUEGRASS, f, 3, GG, Mcl 8000, 6-12, 1m, 1:40 4/5. B-Top Hat Thoroughbreds (CA.).

Broken Vow–Out of Options (MSW$415,650), by Cohiba; THE LAST OPTION, g, 3, FAN, Mcl 4000, 6-11, 1m, 1:41 3/5. B-Tim Keeley (KY.). *1/2 to My Option (MG3$443,051).

California Chrome–Exchange Funds by Speightstown; MISS DELICIOUS, f, 3, BEL, Msw, 6-12, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Robert Spiegel (KY.).

Constitution–Cougarstown by Speightstown; TREASON, c, 3, BEL, Msw, 6-12, 1mT, 1:34 2/5. B-Ramspring Farm (KY.). $200,000 ’19 KEESEP.

Curlin–Sound the Trumpets by Bernardini; MILES D, c, 3, BEL, Msw, 6-12, 1m, 1:36 4/5. B-River Bend Farm (KY.). $470,000 ’19 KEESEP.

Danza–Yankee Glider by Quiet American; BIG CITY RED, g, 3, GP, Mcl 12500, 6-12, a7 1/2fT, 1:29 2/5. B-David Purvis & Denise Purvis (KY.). $4,000 ’19 KEESEP.

Diabolical–Renewed Vows (MSW$285,349), by Attila’s Storm; ARRANGED VOWS, f, 3, RUI, Mcl 10000, 6-11, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-R D Hubbard (NM.). $36,000 ’19 RUIAUG.

Dialed In–My Girl Courtney by Eskendereya; MISS MIRACLE GIRL, f, 3, EVD, Mcl 10000, 6-12, 1mT, 1:40 4/5. B-4 M Ranch (LA.). $2,200 ’19 ESLYRL.

Flashback–Top Time by Marquetry; TABLE ONE, f, 3, AP, Mcl 12500, 6-12, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Jeff Little, Teresa Little, Marilyn Little, Keith & Early (KY.). $7,500 ’18 KEENOV; $20,000 2020 OBSSUM.

Gig Harbor–Forestry’s Delight by Forestry; SHEZA DELIGHT, f, 3, WYO, Msw, 6-12, 4 1/2f, :52 3/5. B-Chuck Kowitz (CA.).

Honor Code–Queen of the Realm by Empire Maker; SEEKING HONOR, f, 3, PRM, Msw, 6-11, 6f, 1:10 4/5. B-Nursery Place (KY.). *1/2 to Pat Daddy ($307,820).

Intimidator–Rock On Girl by Littleexpectations; CONSTITUTION GIRL, f, 3, LS, Mcl 7500, 6-12, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Keith I. Asmussen (TX.).

Into Mischief–Harlington’s Rose (G3$420,058), by Harlington; ESPIONAGE, g, 3, CD, Mcl 30000, 6-12, 6 1/2f, 1:17 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $30,000 2020 KEENOV.

Jafmil–Jeffell by Saarland; SASSY AIN’T I, f, 3, PRM, Msw, 6-11, 1m 70y, 1:45 . B-Dave McShane (IA.).

Kitten’s Joy–Harper Grace by Pulpit; JOY IN GRACE, f, 3, LS, Mcl 7500, 6-11, 1m, 1:41 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

Langfuhr–Make Believe by Crowd Pleaser; MISS MEAD, f, 3, CLS, Msw, 6-11, 6f, 1:15 1/5. B-Nick D. Raver (NE.).

Laoban–Flattering Tales by Flatter; TALES OF SARATOGA, g, 3, PIM, Mcl 16000, 6-12, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Saratoga Glen Farm LLC (NY.). $23,000 ’18 FTNOCT; $9,000 2020 FTMTYO.

Liam’s Map–Recoupe by Indian Charlie; TIME LEVERAGE, c, 3, CD, Msw, 6-12, 6 1/2f, 1:15 4/5. B-Westpoint Stables (KY.). $170,000 ’19 FTKOCT.

Maclean’s Music–Miss Bean Wah by Afternoon Deelites; COOKIES AND CREAM, f, 3, MTH, Mcl 10000, 6-11, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Harry L Landry, Sandee Schultz & Richard Saxton (NY.). $15,000 ’18 FTNOCT; $4,500 ’19 FTKOCT; $14,000 2020 OBSSUM.

Milwaukee Brew–Off the Boat (IRE) by More Than Ready; FANCY GI GI, f, 3, PRM, Mcl 7500, 6-11, 1m, 1:40 2/5. B-Nursery Place (KY.). $7,500 ’19 KEEJAN.

Ministers Wild Cat–Dixie Dreamin by Dixieland Band; TESS’S WILD CAT, f, 3, GG, Msw, 6-12, 5fT, :58 2/5. B-Mr. & Mrs. William T. Griffin (CA.).

Mosler–Naturally by Thunder Gulch; MOSLEY NATURAL, g, 3, CT, Msw, 6-11, 4 1/2f, :53 4/5. B-Nancy J Kolb (MD.).

Mr. Big–Grammy Times Six by Montbrook; BIG AWARD, f, 3, GG, Mcl 8000, 6-12, 5f, :59 . B-George Krikorian (CA.).

Phantom Wildcat–Vivi’s Book by Lycius; PHANTOMS BOOK, f, 3, UN, Msw, 6-12, 5 1/2f, 1:08 . B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Pioneerof the Nile–Justwhistledixie (MG2$449,427), by Dixie Union; IRISH UNITY, g, 3, LS, Msw, 6-12, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Clearsky Farms (KY.). *1/2 to New Year’s Day (G1$1,154,000) *1/2 to Mohaymen (MG2$998,417) *1/2 to Kingly (G3$289,165) *1/2 to Enforceable (G3$478,673).

Speightster–Majesty Goddess by Discreet Cat; HARDSCRATCH, f, 3, CT, Mcl 12500, 6-11, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Harmony Farm (KY.). $3,000 ’19 KEESEP.

Speightstown–Perfect Shirl (G1$1,390,729), by Perfect Soul (IRE); SPEIGHTSTOWN SHIRL, f, 3, WO, Msw, 6-12, 1mT, 1:34 1/5. B-Charles Fipke (KY.). *Full to Shirl’s Speight (G3).

Street Sense–Corsage by Exchange Rate; FLAUTO, f, 3, CD, Mcl 75000, 6-12, 1mT, 1:38 1/5. B-Robert G. Schaedle (KY.).

Tale of the Cat–Run to Mama by Cherokee Run; DICK THE BRUISER, g, 3, AP, Mcl 12500, 6-12, 6f, 1:11 3/5. B-Edition Farm (NY.). $2,000 ’19 FTKOCT.

Texas Red–Charlotte’s Di by El Corredor; FRED’S SHEILA, f, 3, DEL, Mcl 16000, 6-12, 6f, 1:12 1/5. B-University of Kentucky (KY.). $4,000 ’19 FTKOCT.

The Factor–Malibu Moon Dance by Malibu Moon; PAT’S FACTOR, g, 3, PIM, Mcl 16000, 6-12, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Foxcroft Farm LLC (KY.).

Tiznow–Coppermine by Unbridled’s Song; FIFTY SHEAS OFGREY, c, 3, MTH, Msw, 6-12, 1 1/16mT, 1:43 . B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $120,000 ’19 FTKFEB; $100,000 ’19 FTKOCT.

Wicked Strong–True Breeze by Yes It’s True; AUDACIOUS GIRL, f, 3, EVD, Mcl 5000, 6-11, 5f, 1:00 2/5. B-Morning Line Thoroughbreds LLC (LA.). *1/2 to Doctorsofmischief ($302,105).

Zede–Widdle Quee Fweet by Northern Afleet; WIDDLE ZEE, c, 3, EVD, Mcl 10000, 6-11, 7f, 1:26 3/5. B-Danny M. Brown & Donna B. Brown (LA.). $2,200 ’19 ESLYRL.

Adios Charlie–Inpending Danger by Go for Gin; GOODBYE GABY, f, 4, GP, Mcl 20000, 6-12, 6f, 1:10 4/5. B-Joanne Margaret Crowe (FL.). $5,500 ’18 OBSJAN; $7,000 ’18 OBSOCT.

Admiral Kitten–Her Special Way by Put It Back; SHE BROKE MY HEART, f, 4, MTH, Mcl 16000, 6-12, 5fT, :57 1/5. B-Frank Hopewell & Runner’s Dream Farm Inc (FL.).

Astrology–See the Stream by Ford Every Stream; DEGRASSE, g, 4, LAD, Mcl 5000, 6-12, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.).

Bandbox–Christening by Vicar; MANLEY CROSS, g, 4, CT, Mcl 5000, 6-12, 1 1/16m, 1:52 3/5. B-Bowler Hill Farm & Mr. & Mrs. John Dale Thomas (MD.).

Can the Man–Miss Hissy Fit by Aldebaran; HOLIDAY CHIMES, f, 4, CLS, Mcl 5000, 6-12, 6f, 1:13 3/5. B-University of Kentucky (KY.). $2,200 ’18 FTKFEB.

Cayoke (FR)–Carrow the Sparrow by Free at Last; CAYOKE AT LAST, g, 4, UN, Msw, 6-11, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Nick Winters (OR.).

Clubhouse Ride–Keep Active by Cee’s Tizzy; ACTIVE ACCOUNT, g, 4, SA, Mcl 50000, 6-11, 6f, 1:12 . B-Harris Farms (CA.).

Dominique’s Cat–Lady Ruthie by Mr. Greeley; DOMS LADY, f, 4, CT, Mcl 5000, 6-11, 4 1/2f, :54 . B-McKenna Thoroughbreds (NM.).

English Channel–Katara by Pulpit; FREEDOM MACHINE, f, 4, BEL, Mcl 40000, 6-12, 1 1/16mT, 1:43 . B-Clarke Ohrstrom (NY.).

First Samurai–Abound by Smart Strike; LIVE FIRE, g, 4, PEN, Msw, 6-11, 5f, :59 2/5. B-Arrowwood Farm, Inc. (PA.).

Five Iron–Dakota Gal by Dixie Union; DRIVER, g, 4, PRM, Mcl 5000, 6-11, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Steve D. Hall (AR.).

Ghaaleb–Wildwood Royal (MSW$387,958), by Royal Academy; ROYAL’S GIRL, f, 4, FAN, Msw, 6-11, 6f, 1:12 . B-Dawn Martin (IN.).

Heavenly Chorus–Carat Weight by Trajectory; CARAT’S SONG, f, 4, CTM, Msw, 6-11, 6f, 1:12 1/5. B-Borders Racing Stable Ltd. (AB.).

Mr Speaker–Warrior Woman by War Chant; AWESOME ELLA, f, 4, GP, Mcl 16000, 6-11, 1mT, 1:36 . B-Vegso Racing Stable (FL.). $40,000 ’18 KEESEP; $120,000 2019 OBSAPR.

Old Forester–Lunar Linda (MSP$293,270), by Perigee Moon; LINDA LOVES LACE, f, 4, WO, Moc 25000, 6-12, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-John Carey (ON.). C$22,000 ’18 ONTAUG.

Oxbow–Silky Finish by A.P. Indy; BOWS N LACE, f, 4, FAN, Mcl 7500, 6-11, 5 1/2f, 1:07 . B-Bob Horton, Rae Horton & Charles Middleton (KY.). $3,500 ’18 KEESEP. *1/2 to Dubai Gold (G1P$537,721).

Race Day–Dame de Mardi Gras by Alphabet Soup; RACELYNN, f, 4, EVD, Mcl 10000, 6-12, 7f, 1:27 1/5. B-John Kent III (LA.).

Uncle Mo–Miss Major by Candy Ride (ARG); UNCLE JEFF, g, 4, SA, Mcl 50000, 6-12, 6 1/2fT, 1:16 2/5. B-Waymore LLC (KY.). $175,000 ’18 FTKOCT.

Vulcan’s Pulpit–One Foxy Lady by Diazo; FEISTY FOXEY, f, 4, RUI, Mcl 10000, 6-11, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Dezmer J. Harris & Joyce Harris (NM.).

Wicked Strong–Spider Dust by Broken Vow; SPIDER BELLE, f, 4, WO, Moc 40000, 6-12, 7f, 1:26 1/5. B-Track West Racing Inc (ON.).

Xixixi–Kings Empress by Kings Fiction; KING SHAWN, g, 4, PIM, Mcl 25000, 6-12, 5f, :59 1/5. B-Mary K. Haire (PA.). $7,500 ’18 OBSOCT; $15,000 2019 OBSJUN.

Yankee Gentleman–Coco’s Shadow by Sarava; COCO’S MAN, g, 4, EVD, Mcl 10000, 6-11, 1mT, 1:40 2/5. B-Terry P Bodin II & Terry P Bodin (LA.).

Zip Quik–Lady Legend by Golden Legend; BOBNBILLIE, g, 4, EDR, Msw, 6-11, 7f, :00 . B-Richard Severin/Robert Schreiber (CO.). $2,000 ’18 COLAUG.

Strong Mandate–Papa’s Kara by High Yield; PAPA LUKE, g, 5, DEL, Mcl 12500, 6-12, 6f, 1:12 4/5. B-Milfer Farm Inc. (NY.). $20,000 ’17 FTNAUG.

Twirling Candy–True Fortune by Yes It’s True; CONFECTIONER, g, 5, MTH, Mcl 10000, 6-12, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Paul Tackett Revocable Trust & Phil Tackett (KY.).