North American Maiden Winners June 14

Daredevil–Main Asset by Giant’s Causeway; MISS ALEJANDRA, f, 3, IND, Msw, 6-14, 6f, 1:14 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $6,200 ’19 KEESEP.

Early Flyer–Imperial Pomeroy by Pomeroy; IMPERIAL FLYER, g, 3, LS, Mcl 6250, 6-14, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Southwestern Racing LLC (TX.). $6,200 ’19 TEXAUG.

Fed Biz–She’s Got Swagger by Suave; SUNDAY SWAGGER, f, 3, DEL, Mcl 5000, 6-14, 6f, 1:14 1/5. B-Harry Landry & William P. Spillane (NY.). $4,500 2021 OBSJAN.

Flashback–Kemly by Tiznow; LITTLE BIRD FLASH, f, 3, TDN, Mcl 12500, 6-14, 6f, 1:13 1/5. B-Mike Pacieca (KY.). $9,000 ’19 FTKOCT.

Jess’s Dream–Winna Winna by Utopia (JPN); DREAM TO WIN, f, 3, TDN, Mcl 5000, 6-14, 1m, 1:43 1/5. B-Good Beginnings Farm (FL.).

Soaring Empire–Shangaloo by Roaring Fever; TRIVIA, f, 3, FL, Msw, 6-14, 6f, 1:14 1/5. B-Carl Buhr (NY.).

Verrazano–Stoneway by Storm Boot; COBBLE ROAD, c, 3, PRX, Mcl 40000, 6-14, 1m, 1:38 2/5. B-S. Bruce Smart Jr. (MD.). $9,000 ’18 FTMDEC; $16,000 ’19 FTMYRL. *1/2 to Caminadora(G3).

Bayern–I Dazzle (G2P$398,337), by Hold That Tiger; ALLURE FORTUNE, f, 4, FL, Msw, 6-14, 6f, 1:13 2/5. B-SF Bloodstock LLC (NY.). $150,000 ’18 KEESEP.

Brilliant Speed–Honor n’ Charm by Honor Grades; YES YOUR HONOR, f, 4, FL, Mcl 7500, 6-14, 6f, 1:14 2/5. B-New England Breeding Syndicate (MA.). *1/2 to Princess Freebie($415,064).

Jonesboro–Kissed by Kris by Porto Foricos; MY SUGAR TOWN, g, 4, LAD, Mcl 12500, 6-14, 1mT, 1:41 2/5. B-Robbie Pond (AR.).