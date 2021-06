North American Maiden Winners June 15

Forest Attack–Avery Rose by Chapel Royal; MAJESTIC ATTACK, g, 2, FAN, Msw, 6-15, 4f, :48 4/5. B-Donald J McCrosky (IL.).

Midshipman–Kristella by Elusive Quality; INTERSTELLA, f, 2, PRM, Msw, 6-14, 4 1/2f, :53 . B-H. Allen Poindexter (IA.). $25,000 ’20 IOWOCT.

Mohaymen–Prize Winner (MSW$265,810), by Pure Prize; MOWINS, c, 2, IND, Msw, 6-15, 5f, :58 4/5. B-Michael E. Lauer & Penny S. Lauer (IN.). *1/2 to Obsolete (MSW$285,425).

Baletmeister–Cute Leggy Lady by Master Command; MANGO TREE, c, 3, FAN, Msw, 6-15, 6f, 1:14 . B-Glockenburg LLC (FL.).

Come On Jazz–Great Abacus by Sadler’s Ruby; GREAT JAZZ, f, 3, MNR, Mcl 4000, 6-14, 5f, 1:01 3/5. B-Guber Gorostieta Bahena (KY.).

Fast Anna–Shadow Giant by Giant’s Causeway; LITTLE SURE SHOT, f, 3, FMT, Msw, 6-14, 6f, 1:13 3/5. B-Linda Madsen & Joy Seifert (CA.). $25,000 ’19 FTKOCT.

Gemologist–Katie Get Excited by Stevie Wonderboy; CHIM CHIM GEMINI, f, 3, FMT, Mcl 15000, 6-14, 4f, :46 . B-Mark Breen (KY.).

Race Day–Sheridan’s Bling by Too Much Bling; HOT SPRINGS BLING, f, 3, FMT, Msw, 6-14, 6f, 1:13 2/5. B-Danele Durham & Jerry Caroom (AR.).

Run Away and Hide–Cobb Sue by Tale of the Cat; RUNAWAY HENNY, f, 3, LAD, Mcl 12500, 6-15, 1mT, 1:40 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Shackleford–Maiden America by Rock Hard Ten; LITTLE CHIEF, g, 3, LS, Mcl 5000, 6-14, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Phillips Racing Partnership (KY.). $16,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Ten City (G3) *1/2 to Hopeful Growth (G3).

Stay Thirsty–Pretty Imposing (MSW$276,338), by Defrere; STRONG DESIRE, g, 3, FL, Msw, 6-15, 6f, 1:14 1/5. B-Patricia Generazio (NY.).

Vertiformer–Lady Macjazz by Shakespeare; LADY DYANAFORMER, f, 3, BTP, Msw, 6-15, 6f, 1:15 . B-Kyle Rothfus (OH.).

Western Pride–My Margarita by Tizdejavu; RANCHERO, g, 3, BTP, Mcl 10000, 6-15, 6f, 1:15 4/5. B-Dana M Ollier (OH.).

Alpha–Sugar Boss by Street Boss; LUCKY LIZZIE, f, 4, BTP, Mcl 12500, 6-15, 5fT, :56 4/5. B-Sequel Stallions New York, LLC (NY.). $110,000 2019 FTMMAY.

Ameriheart–Reba’s Set by Cherokee Rap; A MERRY HEART, c, 4, FAN, Msw, 6-15, 6f, 1:13 2/5. B-Nelson E. Kolaski (IL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Bakken–Sunny Soloro by Sungold; SET TO SHINE, c, 4, HST, Moc 25000, 6-14, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Mr. & Mrs. R. J. Bennett (BC.).

Clubhouse Ride–Include the Grand by Include; BABY GRAND, g, 4, HST, Mcl 16000, 6-14, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-David Milburn & Minnaloushe Stables (CA.).

Flatter–Daylight Ride by El Prado (IRE); TILSA, f, 4, PRX, Mcl 25000, 6-15, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Interactif–Lou’s Lu Lu by Harry L.; DANDY LOU, g, 4, LAD, Mcl 5000, 6-15, 5f, 1:00 1/5. B-David L Davis (TX.).

Majestic City–Gwithian by Street Sense; NEEDS NO ALIBI, f, 4, LS, Msw, 6-14, 1mT, 1:36 4/5. B-Clark O. Brewster (NY.). $1,000 2020 TEXDEC.

Silent Name (JPN)–Bellamy Blues by Bellamy Road; LEFOOTWOSTOMPS, f, 4, FE, Mcl 6250, 6-15, a7fT, 1:26 . B-Adena Springs (ON.).

Souper Speedy–Deputy Song by Alphabet Soup; SOUPER DEPUTY, g, 4, FE, Mcl 6250, 6-15, 5f, :58 4/5. B-Paul Buttigieg (ON.).

The Factor–Ayaady by Tapit; ADMAA, f, 4, MNR, Msw, 6-14, 1m 70yT, 1:40 2/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.). $40,000 2020 FTMWIN.

Wicked Strong–Proud Mover by Proud Citizen; WICKED WAYS, f, 4, TDN, Mcl 5000, 6-15, 5 1/2f, 1:07 . B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN.).

Bodemeister–Katherine’skadence by Mr. Greeley; KEEPTHE MAIN THING, m, 5, MNR, Msw, 6-14, 1m 70yT, 1:39 4/5. B-Sagamore Farm (MD.). $6,500 2020 KEENOV.

Frost Giant–Court of Dreams by Powerscourt (GB); SIMBASALLTROUBLE, g, 5, FL, Msw, 6-15, 6f, 1:12 3/5. B-Rudy Rodriguez & Gumpster Stable (NY.).