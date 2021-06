North American Maiden Winners June 17

Bal a Bali (BRZ)–Elated by Kitten’s Joy; CORNER OFFICE, g, 2, TDN, Msw, 6-17, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-WinBlaze, LLC (OH.).

Runhappy–Razia Sultana by Harlan’s Holiday; CORN POP, c, 2, EVD, Msw, 6-16, 4 1/2f, :53 1/5. B-Galteemore Bloodstock, Grouseridge LTD (KY.). $45,000 ’20 KEEJAN; $4,500 ’20 OBSOCT.

Speightster–Go Go Tammy by Tiznow; TANTRUM, g, 2, TDN, Msw, 6-17, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-WinBlaze, LLC (OH.).

Speightstown–Place des Vosges by Pleasantly Perfect; TOWNPLACE, f, 2, CD, Msw, 6-17, 5 1/2fT, 1:05 2/5. B-Frederick and May Construction (KY.).

Tapit–Bar of Gold (G1$1,551,000), by Medaglia d’Oro; COINAGE, c, 2, BEL, Msw, 6-17, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $450,000 ’20 KEESEP.

Wicked Strong–Miss Busy by E Dubai; WHY BEHAVE, f, 2, CD, Mcl 50000, 6-17, 5f, :59 . B-Tom Durant (KY.).

Archarcharch–Mariastheboss by Successful Appeal; DRAKAINA, f, 3, IND, Mcl 10000, 6-17, 1m 70y, 1:48 4/5. B-Karyn Wittek (IN.).

Brody’s Cause–Xoxo by Majestic Warrior; BRODY’S GIRL, f, 3, BTP, Mcl 5000, 6-17, 6f, 1:15 3/5. B-Malibu Farm, LLC (KY.).

Cross Traffic–Connect to Me by Belong to Me; CROSSTHEBAY, g, 3, MNR, Msw, 6-16, 5fT, :57 2/5. B-T.H.A.N.K.S. A Lot Farm (WV.). $9,000 ’19 FTMYRL.

Custom for Carlos–Spun Ribbon by Hard Spun; GRAVY HOUND, g, 3, EVD, Msw, 6-17, 5fT, :57 2/5. B-Keith Plaisance (LA.).

Dubawi (IRE)–The Miniver Rose (IRE) (G2$306,449), by High Chaparral (IRE); SINGLE SOUL (GB), f, 3, BEL, Msw, 6-17, 1 1/4mT, 2:00 3/5. B-Rabbah Bloodstock Limited (GB.). 260,000gns ’19 TATOCT.

English Channel–Go Kitten Go by Kitten’s Joy; RED HORNET, g, 3, AP, Msw, 6-17, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Exaggerator–Lady of Akita by Fantastic Light; PAYTONSATTHEPLATE, f, 3, EVD, Mcl 15000, 6-17, 7 1/2fT, 1:33 4/5. B-Runnymede Farm Inc. & Peter J. Callahan (KY.). $45,000 ’19 FTKOCT.

First Samurai–Playful Majesty by Sea Salute; PLAYFULMISSSAMURAI, f, 3, BTP, Mcl 5000, 6-17, 6f, 1:14 3/5. B-Gerald Grabcheski & Renate Jackson (KY.).

Flintshire (GB)–Rugulalee by Rahy; LORD FLINTSHIRE, c, 3, BEL, Mcl 40000, 6-17, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Parkland Thoroughbreds (NY.).

Fort Prado–Littlemisschoochoo by Silver Train; MISS FORT, f, 3, IND, Msw, 6-17, 1m 70y, 1:47 . B-Denis Cluley & Cathie Cluley (IN.).

Grazen–Bellomesa by Sky Mesa; BLAZINGBELLABLU, f, 3, EMD, Msw, 6-17, 6f, 1:10 . B-Rainbow Meadows & Charles Essex (WA.).

Half Ours–Sweet Muqtarib by Muqtarib; HARRIET’S DREAM, f, 3, EVD, Msw, 6-16, 5fT, :58 . B-Nunez Farms, LLC (LA.). $18,000 ’19 ESLYRL.

Honor Code–Heywards Park by Tiznow; I’M ALL THE JEDI, f, 3, AZD, Mcl 3500, 6-16, 5f, 1:00 . B-Arturo Vargas & Eduardo Vargas (KY.). $27,000 ’19 KEESEP.

Juba–Lets Just Do It (MSW$287,926), by Roy; ALLEN CAN DO IT, g, 3, CT, Msw, 6-17, 4 1/2f, :53 . B-John Allen Casey (WV.).

Kela–Pink Martini by Pikepass; LAST MARTINI, g, 3, CBY, Msw, 6-17, 1m, 1:39 4/5. B-Dorothy Erban (MN.).

Not This Time–Henry’s Posse by Posse; MIND ON MY MONEY, g, 3, EVD, Mcl 5000, 6-17, 7f, 1:26 2/5. B-David N. Meche & Perry J. Judice (LA.). $42,000 ’19 OBSOCT.

Orientate–Terminally Pretty by Giacomo; ORIENTATED, g, 3, CT, Mcl 5000, 6-17, 7f, 1:32 . B-Kevin P. Morgan (MD.). $7,000 ’19 FTMYRL.

Phantom Wildcat–Sinister Brew by Milwaukee Brew; BRANANX, g, 3, MNR, Mcl 4000, 6-16, 5f, 1:01 4/5. B-Legacy Ranch Inc (CA.).

Shackleford–Sarahcarolu by Songandaprayer; SOUTHERN SMILE, f, 3, IND, Msw, 6-17, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Richard Perkins (IN.).

Star Guitar–Crystal Court by Fusaichi Pegasus; CALLTHEWOLFE, g, 3, EVD, Mcl 10000, 6-17, 6f, 1:12 2/5. B-Ressa Harris (LA.). $3,700 ’19 ESLYRL.

Stroll–Pretty as a Smile by Vision and Verse; MINNESOTA NICE, f, 3, CBY, Msw, 6-16, 1m, 1:40 1/5. B-Jeff Zlonis, Rick Osborne &Joyce Osborne (MN.). $41,000 ’19 MINYRL.

Strong Hope–Cecilia’s Fever by Stormy Atlantic; CECILIA’S HOPE, f, 3, IND, Msw, 6-17, 5f, :59 2/5. B-Jim Edgar (IN.).

Top Hit–Deva Malone by Rocky Bar; SOLEROCKER, g, 3, AZD, Mcl 20000, 6-16, 5f, :59 4/5. B-Tom W. Bartol (AZ.).

Bayern–Evrobi by Tabasco Cat; AUNTIE MABEL, f, 4, IND, Msw, 6-17, 1 1/16mT, 1:44 . B-SF Bloodstock, LLC & Hartwell Farm Inc. (KY.). *1/2 to Tell a Kelly(G1$274,610).

Bodemeister–Spinning Steel by Hard Spun; BODE’S BEST, f, 4, EMD, Mcl 5000, 6-16, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (CA.). $17,000 ’18 ARZNOV.

Congrats–One More Strike by Smart Strike; MUSKYMAN, g, 4, CBY, Mcl 7500, 6-17, 1m, 1:39 4/5. B-Suzanne Stables, LLC (MN.).

Frost Giant–Mahalia by Songandaprayer; EARLY FROST, f, 4, PEN, Mcl 7500, 6-16, 6f, 1:11 4/5. B-IBB Thoroughbred (PA.).

War Front–Gold Medal Dancer (G2$639,669), by Medaglia d’Oro; DANCE RECITAL, f, 4, IND, Msw, 6-17, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $55,000 2021 KEEAPR.