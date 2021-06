North American Maiden Winners June 19

California Chrome–Wildcat Lily (G3$477,165), by D’wildcat; BID ONCE, f, 2, WO, Msw, 6-19, 4 1/2f, :51 4/5. B-Perry Martin & Denise Martin (KY.). $80,000 2021 OBSSPR.

Goldencents–Forest Path by El Corredor; STAN’S GOLDEN PATH, f, 2, LS, Msw, 6-19, 5f, 1:00 2/5. B-Larry S. Huntsinger (TX.).

Laugh Track–Johanna’s Grand by Johannesburg; LE GRAND JOHANN, f, 2, RUI, Msw, 6-19, 5f, 1:00 2/5. B-Mike Abraham (NM.).

Mohaymen–Rock Hard Cat by Rock Hard Ten; JUST CALL RAY, c, 2, CD, Mcl 100000, 6-19, 5f, :58 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $17,000 ’20 KEESEP; $50,000 2021 OBSMAR.

Munnings–Show Me by Lemon Drop Kid; EDA, f, 2, SA, Msw, 6-19, 5f, :58 4/5. B-Nathan McCauley (KY.). $240,000 ’20 KEESEP; $550,000 2021 OBSMAR.

Shaman Ghost–Wee Highland Lass by Include; HIGHLAND GHOST, c, 2, PLN, Msw, 6-19, 5f, :59 3/5. B-Highland Yard, LLC (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Speightster–Brush Up by Broken Vow; ALWAYS DRINKING, c, 2, DEL, Moc 25000, 6-19, 5f, 1:00 4/5. B-Hunter Valley Farm, Keith Lazarz & JohnEgofske (KY.). $40,000 ’19 KEENOV; $42,000 2021 OBSMAR.

Stanford–Lisa’s Lion by Lion Heart; LION’S LAIR, f, 2, PLN, Msw, 6-18, 5f, :59 . B-Moger Inc. & Alan Eriksen (CA.).

Stroll–Tough Ripples by Good and Tough; TOUGH AINT ENOUGH, g, 2, PRM, Msw, 6-18, 4 1/2f, :51 2/5. B-Black Oak Farm (IA.).

Attila’s Storm–Desert Gambler by Desert God; GAMBLING COWBOY, g, 3, RUI, Msw, 6-19, 6f, 1:10 3/5. B-Dale F. Taylor & Debbie Taylor (NM.).

Baletmeister–Great Willpower by Ghostzapper; WHITE MIST, c, 3, AP, Mcl 12500, 6-19, 1mT, 1:38 1/5. B-Glockenburg LLC (FL.).

Bay of Biscay–Cayman Gold by Hold for Gold; CAYNAN BAY, f, 3, CPW, Msw, 6-19, 5f, 1:03 3/5. B-Bobby Dean Buchholz (ND.).

Bayern–Zaphia by Bernstein; HAZELBROOK, f, 3, WO, Msw, 6-19, 6f, 1:09 . B-Mike Bilbrey (KY.). $50,000 ’18 KEENOV. *1/2 to Zuzanna(G3$272,096).

Bernardini–Queen’s Award by Medaglia d’Oro; MINER’S QUEEN, f, 3, CD, Msw, 6-19, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Mr. & Mrs. Al Mazzetti & Mr. & Mrs. Ed Orr (KY.).

Big Drama–Note d’Amour by Notebook; DEEP DISH, f, 3, AP, Mcl 25000, 6-19, 5fT, :58 3/5. B-Alan Amato & Mike Galinski (FL.). $8,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Midnight Notes($270,395).

Brethren–Mystic Blue by Maimonides; MARLEE, f, 3, FAN, Mcl 3200, 6-19, 6f, 1:14 3/5. B-Arindel (FL.). $7,000 2020 OBSSUM.

Cairo Prince–Tizgale by Stormy Atlantic; TIZ A PRINCE, c, 3, MTH, Mcl 40000, 6-19, 1mT, 1:35 4/5. B-Redmon Farm, LLC (KY.). $75,000 ’19 FTKJUL.

California Chrome–Sweet Factory by Candy Ride (ARG); BEACHSIDE BUNNY, f, 3, CD, Msw, 6-19, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-California Chrome Syndicate & BrandywineFarm (Jim & Pam Robinson) (KY.). $35,000 2020 OBSSPR.

Candy Ride (ARG)–Tara Court by Giant’s Causeway; DEL GRIFFITH, g, 3, GP, Msw, 6-19, 5 1/2f, 1:06 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (ON.).

Charm Spirit (IRE)–Golden Delicious (GB) by Cadeaux Genereux (GB); CIDER APPLE (GB), f, 3, SA, Msw, 6-18, 1 1/8mT, 1:49 3/5. B-Coln Valley Stud (GB.). 68,000gns 2020 TATHIT.

Closing Argument–Wire Me Bessie (MSW$335,332), by Wire Me Collect; IBEGTODIFFER, f, 3, EVD, Mcl 5000, 6-18, 6f, 1:14 3/5. B-Beth Clavelle & Mike Arnaud (LA.).

Don’tsellmeshort–Excessive Cindi by In Excess (IRE); FURLONGIN FOR LUV, g, 3, WYO, Mcl 7500, 6-19, 5f, :59 . B-Perry Bruno & John Gezon (CA.).

Fiber Sonde–Gospel by Saint Ballado; IN THE GOSPEL, g, 3, CT, Msw, 6-18, 7f, 1:30 . B-John McKee (WV.).

Gemologist–Brilliancy by Exchange Rate; LIFE DON’T OWE YOU, c, 3, PEN, Msw, 6-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $12,000 ’19 FTMYRL.

Ghostzapper–Dynamotor by Dynaformer; OUR FLASH DRIVE, f, 3, WO, Msw, 6-19, 7f, 1:21 4/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Grazen–Miss Rebound by Speightstown; TEDDY’S BARINO, f, 3, SA, Msw, 6-19, 6fT, 1:10 3/5. B-Red Baron’s Barn & Vaya Con Suerte (CA.).

Japan–Stonely Heart by Bustin Stones; STRONG LIL KOKORO, g, 3, CT, Msw, 6-18, 7f, 1:30 3/5. B-Timothy M Collins (WV.).

Macho Uno–Paint Me Red by Red Bullet; MACHO REAL, g, 3, GP, Mcl 12500, 6-19, 7f, 1:24 4/5. B-H & E Ranch (KY.). $14,000 ’19 OBSJAN.

Mexikoma–Miss Oops by Olmodavor; DAISY FIELD, f, 3, CTM, Mcl 6000, 6-18, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-William & Sandy Dory, Gary & Janet Kropp & Dallas & Donna Keen (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Musaiter–Your Irish Lass by Your Eminence; IRISH RHYME, c, 3, RUI, Mcl 10000, 6-19, 5 1/2f, 1:04 . B-Dena Milner (NM.).

Nyquist–Rhineshark by Fusaichi Pegasus; BRUTTO, c, 3, SA, Msw, 6-19, 6f, 1:10 2/5. B-Clearsky Farms (KY.). $70,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Blue Wings(MSP$277,616).

Palace–Is It True Ma’am by Yes It’s True; LORD OF THE PALACE, g, 3, PRM, Msw, 6-18, 6f, 1:10 3/5. B-DNAce Thoroughbreds, LTD. (IA.).

Pollard’s Vision–Dixieland Squall by Summer Squall; BLURRED VISION, f, 3, LS, Mcl 20000, 6-19, 6f, 1:13 2/5. B-Robert Dell Morgan (OK.).

Raison d’Etat–She Be Smokin by Officer; BET YOU A BEER, g, 3, PRM, Msw, 6-18, 1m, 1:40 . B-David McShane (IA.).

Rapper S S–Carmon’s Song by Song of Navarone; CARMON’S DANCE, f, 3, RUI, Mcl 6500, 6-18, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Lucky Six Inc. (NM.).

Run Brother Ron–Hottodi by Unusual Heat; STARK MARK, c, 3, PLN, Mcl 8000, 6-18, 5f, :58 . B-George Schmitt & Mary Clare Schmitt (CA.). $7,000 ’19 CTNAUG.

Shanghai Bobby–Lake Champlain by War Chant; SWEET CAPRI, f, 3, CLS, Msw, 6-19, 6f, 1:15 . B-Jon L. Starr (OK.). $4,000 ’18 KEENOV; $15,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Tug of War($410,155).

Speightstown–Summer Star by Siberian Summer; NEWBOMB, c, 3, MTH, Msw, 6-19, 6f, 1:10 3/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $155,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to My Happy Face(G3$583,437).

Stay Thirsty–Leva Mae by Emancipator; MICK’SBESTBETYET, f, 3, PIM, Mcl 10000, 6-19, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Susan S. Cooney (VA.).

Texas Red–Fisc by Lemon Drop Kid; OKUDAH, g, 3, LAD, Msw, 6-19, a7 1/2fT, 1:32 2/5. B-Rose Hill Farm (KY.).

Tom’s Tribute–Birthday Surprise by Henrythenavigator; CHIQUITA PIQUITA, f, 3, PLN, Mcl 8000, 6-18, 5f, :59 . B-DP Racing, LLC (CA.).

Too Much Bling–Final Trick by Magic Cat; MUCHO BLING, g, 3, LS, Msw, 6-18, 7 1/2fT, 1:31 2/5. B-Aubrey Henderson (TX.).

Uncle Mo–Jojo Warrior (G2$396,231), by Pioneerof the Nile; DRAFT CAPITAL, c, 3, AP, Mcl 12500, 6-19, 1mT, 1:38 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $450,000 ’19 KEESEP; $80,000 2021 KEEJAN.

Will Take Charge–Funny Valentine by A.P. Indy; FULL CHARGE, c, 3, CD, Msw, 6-19, 1 3/16m, 1:57 . B-Calumet Farm (KY.).

Birdstone–Cataballerina by Tabasco Cat; BIRDCATMOUSE, f, 4, EVD, Mcl 10000, 6-18, 6f, 1:13 1/5. B-J. Adcock (LA.). $8,000 ’18 ESLYRL. *1/2 to Lemon Chiffon(G1P$282,109).

Congrats–Humorus Dilemma by Sharp Humor; CELEBRATORY, g, 4, WO, Moc 40000, 6-19, 5f, :56 3/5. B-Colebrook Farms (ON.).

Constitution–Cruisin’nthebridle by Unbridled’s Song; TAMMANY, f, 4, GP, Mcl 16000, 6-19, 1mT, 1:37 2/5. B-Twin Creeks Farm & Dennis Steger (KY.). $62,000 ’18 KEEJAN.

Daaher–Happy Henrietta (MSW$333,981), by Supremo; BURL, g, 4, AP, Msw, 6-19, 6f, 1:11 3/5. B-Barr Three LLC, Cherrywood Racing II &Oak Rock Racing LLC (IL.).

Giant Surprise–Ms. Sylvia A. by First Defence; BELLA DOMENICA, f, 4, BEL, Mcl 25000, 6-19, 6f, 1:12 4/5. B-Robert Gennett & Tom Andreadakis (NY.).

Medal Count–Missy Wildcat by Forest Wildcat; TOP OF THE PODIUM, f, 4, EDR, Msw, 6-19, 5f, :59 2/5. B-David W. Lebsock (CO.).

Monhocracy–Princess Patty B by Alphabet Soup; PRINCE B, g, 4, CLS, Msw, 6-18, 6f, 1:14 3/5. B-Leland L. Steffen (NE.).

Smiling Tiger–Louisiana Lawyer by Michael’s Flyer; GET’EM TIGER, f, 4, PLN, Mcl 12500, 6-19, 6f, 1:11 3/5. B-Allen Aldrich & Joe Nelson (CA.).

The Factor–Sparky’s Dream by Giant’s Causeway; WIDE AWAKE, f, 4, WO, Moc 25000, 6-19, 6 1/2fT, 1:15 3/5. B-Sun Valley Farm (KY.).

Time Bandit–First N Tintrain by Silver Train; FIRSTTIMEVALENTINE, g, 4, EVD, Mcl 5000, 6-19, 1m, 1:39 2/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

New Year’s Day–Judge With Charm by Lit de Justice; BOLD ADVENTURE, g, 5, CD, Mcl 20000, 6-19, 6f, 1:11 2/5. B-Shaker Ridge Farm, Inc. (KY.). $1,000 ’17 KEEJAN.

Souper Speedy–D’wild Lady by D’wildcat; SOUPER PECAN, m, 5, WO, Moc 40000, 6-18, 5f, :57 4/5. B-Bonnie A Rowntree & Jacqueline Armstrong (ON.). *1/2 to Hell N Wild($318,579).

Talent Search–Lupinus by Tanino Gimlet (JPN); LUPI, g, 5, PEN, Mcl 16000, 6-18, 1 1/16mT, 1:41 2/5. B-Flint W. Stites (PA.).

American Lion–Replica by Dunkirk; FORGERY, g, 6, CLS, Msw, 6-18, 6f, 1:13 1/5. B-Millar Equine (OK.).

Charitable Man–Any Mischief by Medford; GOT ANY, m, 6, CT, Msw, 6-18, 4 1/2f, :53 4/5. B-Michael A. Pearson (VA.).