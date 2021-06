North American Maiden Winners June 20

Classic Empire–Seven Stars by Indygo Shiner; OTTOMAN EMPIRE, c, 2, CD, Msw, 6-20, 5f, :58 . B-Pedro Gonzalez & Lenny Cohen (KY.). $120,000 ’20 KEESEP.

Competitive Edge–Raramuri Princess by Northern Afleet; CONCEALED CARRY, c, 2, WO, Msw, 6-20, 4 1/2f, :52 2/5. B-Terrazas Thoroughbreds, LLC (KY.). $15,000 ’20 FTKOCT; $12,000 ’20 KEEJAN.

First Dude–Omi’s Vindication by Vindication; FULTON STREET, c, 2, GP, Msw, 6-20, a7 1/2fT, 1:32 1/5. B-Flying Finish Farm (FL.).

Frosted–Unbridled’s Bella by Unbridled’s Song; FIGHT YOUR CORNER, c, 2, MTH, Msw, 6-20, 5f, :58 3/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $15,000 ’20 KEESEP; $55,000 2021 OBSMAR.

Kantharos–Quiet Inferno by Quiet American; MERCURY HEAD, f, 2, LS, Msw, 6-20, 5f, 1:00 . B-Marathon Farms Inc. (MD.). $37,000 ’20 KEEJAN.

Lea–Nisharora (IRE) by Excellent Art (GB); POPPY FLOWER, f, 2, BEL, Msw, 6-20, 6fT, 1:09 . B-Brenda Harding & Megan Jones (KY.).

Mo Tom–Jet’s Tradition by A. P Jet; WHOLELOTTAMO, f, 2, LS, Msw, 6-20, 5f, :59 3/5. B-Cloyce C. Clark Jr. (LA.). $17,000 ’20 ESLYRL. *1/2 to Jet Majesty(MSP$352,712). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Mohaymen–Ad Litem by Successful Appeal; CATCH THE SMOKE, g, 2, MTH, Mcl 25000, 6-20, 4 1/2f, :52 3/5. B-C. Kidder & N. Cole (KY.). $50,000 ’20 KEESEP; $30,000 2021 OBSMAR.

Mr Speaker–Red Hot Tops by Arch; RED HOT MOON, f, 2, LS, Msw, 6-20, 5f, 1:00 . B-Elm Tree Farm, LLC & Angel Diaz Tapia (KY.). $15,000 ’20 KEEJAN; $40,000 2021 TEXAPR.

Overanalyze–Damaris by Bwana Charlie; LASHES, f, 2, PRM, Msw, 6-20, 4 1/2f, :53 3/5. B-H. Allen Poindexter (IN.).

Tapiture–Ave’s Halo ($285,392), by Harlan’s Holiday; FLASHFORDANI, g, 2, PRM, Msw, 6-20, 4 1/2f, :52 2/5. B-Highfield Investment Group Inc (AB.). $19,000 ’20 KEESEP.

Treasure Beach (GB)–Dobra by Smoke Glacken; DUE VINI, c, 2, MTH, Msw, 6-20, 5f, :58 4/5. B-Mr. AMORE Stables, LLC (FL.). *1/2 to Day by Day(SP$367,140).

Air Force Blue–Guide by Pulpit; AIR CAVALRY, f, 3, BEL, Mcl 25000, 6-20, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Lynch Bages Ltd (KY.). $100,000 ’19 FTSAUG. *1/2 to The Great War(G2P$358,372).

Bellamy Road–Pool Party by Distorted Humor; BELLAMY’SPARTYGIRL, f, 3, MTH, Mcl 10000, 6-20, 1m 70y, 1:47 . B-Kingsport Farms LLC (NY.).

Bind–Time for Harlan by Harlan’s Holiday; BIND ON EARTH, f, 3, EVD, Mcl 10000, 6-19, 5f, 1:00 1/5. B-Adcocks Red River Farm LLC & J. Adcock (LA.).

Cajun Breeze–Win Gera Lyn by West Acre; WESTERLY WIND, g, 3, GP, Mcl 12500, 6-20, 7f, 1:25 1/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Coast Guard–Cape Grace by Abraaj; NAVAL ESCORT, g, 3, EMD, Mcl 25000, 6-20, 6f, 1:10 2/5. B-Oak Crest Farm LLC (WA.).

Constitution–Polly Freeze by Super Saver; AMERICANREVOLUTION, c, 3, BEL, Msw, 6-20, 6f, 1:10 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (NY.). $275,000 ’19 FTNAUG.

Declaration of War–Bridgette Bordeaux by Medaglia d’Oro; EASTON ROCKS, g, 3, AP, Mcl 6250, 6-20, 1m, 1:40 1/5. B-Asiel Stable, LLC (KY.). $100,000 ’19 FTKOCT.

Distorted Humor–Smart Indeed by Smart Strike; JUST DISTORTED, f, 3, SA, Msw, 6-20, 6f, 1:10 2/5. B-Machmer Hall, Craig Brogden &Carrie Brogden (KY.). $400,000 ’19 KEESEP.

Effinex–Shocking Behavior by El Prado (IRE); BYHUBBYHELLOMONEY, f, 3, BEL, Mcl 40000, 6-20, 6fT, 1:09 2/5. B-Anderson Boulton Thoroughbreds LLC (NY.). $30,000 ’19 KEESEP.

Footstepsinthesand (GB)–Nurama (GB) by Daylami (IRE); BURGOO ALLEY (IRE), f, 3, SA, Msw, 6-20, 6fT, 1:09 4/5. B-Mr Eoghan Grogan (IRE.).

Frosted–Celestial Kitten by Kitten’s Joy; DELLA FROST, f, 3, CBY, Msw, 6-20, 1m, 1:40 . B-Austin Paul & Brenda Paul (KY.). $47,000 2020 OBSSUM.

Frosted–Candy Crush by Candy Ride (ARG); FROSTED OVER, c, 3, WO, Msw, 6-20, 7f, 1:22 2/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $275,000 ’19 FTKJUL.

Goldencents–Stellaluce by Cuvee; MISSYINTOMISCHIEF, f, 3, CBY, Msw, 6-20, 6 1/2f, 1:18 . B-David Purvis (KY.).

Into Mischief–Well Lived by Tiznow; PLAYED HARD, f, 3, CD, Msw, 6-20, 1 1/16m, 1:43 1/5. B-Susan Casner (KY.). $280,000 ’19 KEESEP.

Kafwain–Home Runner by Speightstown; GRAND SLAM HOMERUN, f, 3, CBY, Mcl 10000, 6-20, 6f, 1:11 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Midshipman–Classic West by Gone West; HOODWINK, f, 3, AP, Mcl 7500, 6-20, 5 1/2fT, 1:05 . B-Dunwoody Farm (KY.). *1/2 to Dukes Up($261,275).

Perfect Soul (IRE)–Lemon Drop Belle by Lemon Drop Kid; SOULONG, g, 3, RUI, Mcl 10000, 6-20, 7 1/2f, 1:33 2/5. B-Charles Fipke (KY.). $25,000 ’19 FTKOCT.

Point of Entry–Viva Allegiance by Proud Citizen; POINT ME BY, c, 3, CD, Msw, 6-20, 5 1/2fT, 1:03 . B-Winchester Farm (KY.). $30,000 ’19 KEEJAN.

Rocky Bar–Vikkilee by Full Mandate; VIKKIS ROCKSTAR, f, 3, CBY, Mcl 7500, 6-20, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Miguel Angel Silva (MN.). $1,000 ’19 MINYRL.

Seville (GER)–Perfectly Quiet by Quiet American; PERFUME RIVER, f, 3, PIM, Mcl 16000, 6-20, 1 1/16mT, 1:47 4/5. B-Harry Kassap LLC (MD.). *1/2 to Shadow Rider($301,960).

Shady Grove–Piccolo David by Line of David; MISS PRONOUNCE, f, 3, LAD, Mcl 5000, 6-20, 6f, 1:14 3/5. B-Ernie Witt (AR.).

Sing Baby Sing–Medical Angel by Blumin Affair; ANGEL’S MELODY, f, 3, PRM, Msw, 6-19, 6f, 1:11 2/5. B-Larry Hagemeier (IA.).

Too Much Bling–Coryphee by Hadif; STILL OF THE NIGHT, f, 3, LS, Msw, 6-20, 5fT, :57 1/5. B-Ronald Ellerbee & Margaret Ellerbee (TX.). $37,000 ’19 TEXAUG. *1/2 to Triumph and Song(MSW$309,020).

We Miss Artie–Tiz Stormy Now by Tiznow; ARTIE’S STORM, g, 3, WO, Msw, 6-20, 7f, 1:23 3/5. B-Sunrise Farm (ON.).

American Pharoah–Banga Ridge by Snow Ridge; TORONTOTORO, c, 4, WO, Msw, 6-20, 6f, 1:10 . B-Christine Hayden (ON.). *1/2 to Unspurned(G3$492,057).

Bind–Sweet Buddha by Buddha; OUR FREDDIE MAC, g, 4, LAD, Msw, 6-20, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Rowell Farms, LLC (LA.).

Congaree–Grey Paree by Johar; CONGA IN PARIS, f, 4, CT, Mcl 5000, 6-19, 7f, 1:30 3/5. B-La Bahia Stud, Inc. (TX.).

Girolamo–Burns Turn by Henny Hughes; THE MORE I BURN, f, 4, FAN, Mcl 4000, 6-19, 1m, 1:45 . B-Sally Thomas & New Dawn Stable LLC (KY.). $11,000 ’18 FTKOCT.

Hard Spun–Eraada (GB) by Medicean (GB); AHMAS, c, 4, CT, Msw, 6-19, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Midshipman–Wilson’s Creek by Bernardini; SHIP’S CREEK, f, 4, CD, Mcl 20000, 6-20, 6f, 1:10 4/5. B-William B Harrigan & Mike Pietrangelo (KY.). $30,000 ’18 FTKOCT.

Moro Tap–Frankincess by In Excess (IRE); MORO BOSS, g, 4, WYO, Msw, 6-20, 4 1/2f, :53 . B-Wesley Melcher (AR.).

Mr. Besilu–Hello Hello Halo by Hat Trick (JPN); HELLO HELLO MISTER, g, 4, LS, Msw, 6-20, 6f, 1:13 2/5. B-Billy Lankford & Helene Dickinson (TX.).

Paddy O’Prado–Itsy Bitsy Kitty by Formal Gold; ADDY PADDY, f, 4, CPW, Msw, 6-20, 5 1/2f, 1:11 4/5. B-Windsor Thoroughbreds (MN.). $1,500 ’18 MINAUG.

Souper Speedy–Hippicritical by Hail the Ruckus; JAMES BAY, g, 4, WO, Moc 25000, 6-20, 6 1/2fT, 1:15 2/5. B-Northern Dawn Stables Inc (ON.). *1/2 to Critical Path($255,679) *1/2 to Doctor Jack(MSP$252,041).

Temple City–Mesa Legs by Sky Mesa; MARICOPA, f, 4, GP, Mcl 12500, 6-20, 7f, 1:25 4/5. B-Courtney Lee Meagher (FL.). $15,000 ’18 OBSOCT.

Will Take Charge–Lady Rizzi (MSW$373,746), by Rizzi; U CAN DO IT, f, 4, AP, Msw, 6-20, 6f, 1:12 4/5. B-H & E Ranch (KY.). $25,000 ’18 OBSOCT.

Bull Temper–Forget by Siphon (BRZ); SILVERADO KID, g, 5, CPW, Msw, 6-20, 5 1/2f, 1:12 2/5. B-Sharon Voeller (ND.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Sligo Bay (IRE)–Call Her Chelsea by Curlin; CALL HER JOEY, m, 5, WO, Moc 25000, 6-20, 6 1/2fT, 1:16 1/5. B-Triple “K” Stables Ltd. (ON.).

Tiznow–Spring Meadow (G3$496,123), by Meadowlake; MAJORITY RULES, g, 5, GP, Mcl 16000, 6-20, 1mT, 1:37 3/5. B-Fedai Kahraman (KY.). $43,000 ’16 KEENOV; $90,000 ’17 KEESEP.