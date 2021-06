North American Maiden Winners June 21

American Freedom–How Nice by Include; GORMAN, f, 2, DEL, Msw, 6-21, 5f, :59 4/5. B-Dede McGehee DVM (KY.).

Boos–Roman Juliet by Roman Dancer; SHORTY THE SWEDE, g, 2, CTM, Msw, 6-20, 5f, :57 4/5. B-Paul Treasure & LeiLani Treasure (WA.).

Violence–Blueeyesintherein (G3), by Magna Graduate; A DANGEROUS GUY, c, 2, DEL, Msw, 6-21, 5f, :59 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds LTD & Bridlewood Farm (KY.). $30,000 ’20 KEEJAN; $25,000 ’20 KEESEP; $110,000 2021 OBSMAR.

Cinco Charlie–Mermaid Sara by Stormy Atlantic; ATLANTIS ALANA, f, 3, PRM, Mcl 15000, 6-20, 5 1/2f, 1:06 . B-H. Allen Poindexter (IA.). $30,000 ’19 KEEJAN.

Constitution–Sonorous by Unbridled’s Song; NEW HAMPSHIRE, g, 3, PRX, Mcl 10000, 6-21, 6f, 1:12 1/5. B-Eric Moreau-Sipiere & Randi Moreau-Sipere (KY.). $25,000 ’18 KEENOV; $350,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Drip Brew(SP$273,466).

Dominus–Preachette by Pulpit; AMADEVIL, f, 3, TDN, Msw, 6-21, 5f, :57 2/5. B-Imagine (OH.).

Hit It a Bomb–Cowgirl N Up by My Golden Song; HE’S A BOMB, c, 3, LS, Msw, 6-21, 5fT, :57 2/5. B-Caroline Dodwell (OK.). $9,000 ’19 TEXAUG.

Mshawish–Scarletts for Real by Proud Citizen; SCARLETT’S AWISH, f, 3, TDN, Msw, 6-21, 5f, 1:00 . B-Susan King (OH.). $38,000 ’19 FTKOCT.

Paynter–Singing Sister by Red Bullet; SHOFAR, g, 3, IND, Mcl 16000, 6-21, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Mr. & Mrs. Al Mazzetti (KY.).

Sahara Sky–Say Hey Elly Mae by Touch Gold; CAN’T SAY ELLY MAE, g, 3, IND, Mcl 10000, 6-21, 6f, 1:14 2/5. B-South River Ranch Inc. (IN.).

Stay Thirsty–Madam Smack by Closing Argument; MADAM HENNY, f, 3, LAD, Msw, 6-21, 5 1/2f, 1:06 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Temple City–No Matter What (G1), by Nureyev; EXPERIENCED, g, 3, DEL, Msw, 6-21, a1m 70yT, :00 . B-George Strawbridge Jr. (KY.). *1/2 to Just as Well(G1$859,582) *1/2 to Winter View(MG3$328,950) *1/2 to Rainbow View(champion in Europe, highweight in England, $1,129,408) *1/2 to Utley(G2$466,616) *1/2 to Wissahickon(G3$405,697).

Too Much Bling–Korny Sue by Gilded Time; HUXINATOR, f, 3, PRM, Mcl 15000, 6-20, 5 1/2f, 1:06 . B-James Michael Hobbs (IA.). *1/2 to About Our Time($370,322).

Commissioner–Note to Self by Notebook; NEW YORK COMMANDER, f, 4, FE, Msw, 6-21, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-James Everatt, Janeane Everatt & ArikaEveratt-Meeuse (NY.). C$1,200 ’18 ONTNOV.

Congaree–Landons Tiz by Tiz Wonderful; LANDONS CONGO, f, 4, LS, Msw, 6-21, 7 1/2fT, 1:30 3/5. B-Samuel Richard Gibbins & Jay Hester (TX.).

Golden Ticket–Storm Spell by Unbridled’s Song; THATS WHAT U GET, g, 4, LA, Mcl 3500, 6-20, 4 1/2f, :52 . B-Barry R. Ostrager (NY.). $45,000 ’18 FTKJUL; $70,000 2019 FTCJUN.

Jonesboro–Smell the Roses by Storm and a Half; ROSE MARIE B, f, 4, IND, Mcl 5000, 6-21, 6f, 1:13 1/5. B-Eugenia Thompson (AR.).

Makors Finale–Lady Rosberg by Rosberg; MARK MY WORD, g, 4, EMD, Mcl 5000, 6-20, 6f, 1:10 4/5. B-Karl Krieg (WA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Misremembered–Sing With Me by Gilded Time; REMEMBER ME TONY, g, 4, LS, Mcl 12500, 6-21, 7f, 1:26 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.). $3,000 ’18 FTKOCT.

The Hunk–Noble Charm by Exclusive Zone; SHEZA HUNK, m, 5, LS, Mcl 12500, 6-21, 7f, 1:27 4/5. B-David C Harrison (TX.).