North American Maiden Winners June 22

Creative Cause–Andtheliviniseasy by Gone West; MARYS TAPPIN SHOES, f, 2, HST, Moc 50000, 6-21, 3 1/2f, :40 2/5. B-Mr. & Mrs. David H. Pihl (BC.).

First Samurai–Urban Glory by City Zip; MAW’S GLORY, f, 2, BTP, Msw, 6-22, 5fT, :59 3/5. B-Highlight Thoroughbreds (KY.).

Keen Ice–Castinette Dancer by Ministers Wild Cat; ICE BREAKER, f, 2, HST, Mcl 16000, 6-21, 3 1/2f, :40 1/5. B-Glen Todd (KY.).

Strong Mandate–Chickamauga by Cuvee; STRONG CHICK, f, 2, LAD, Msw, 6-22, 4f, :46 3/5. B-Tigertail Ranch (LA.).

Blake’s Passion–Okie Indian Gal by Indian Charlie; PASSION GAL, f, 3, FMT, Mcl 10000, 6-21, 6f, 1:16 3/5. B-Raywood Farm LLC & Hugh Byrne (OK.).

Constitution–Warrior Song by Harlan’s Holiday; AMBER WAVES, f, 3, BTP, Mcl 7500, 6-22, 1m, 1:43 3/5. B-Lantern Hill Farm LLC (KY.). $4,000 2021 FTKFEB.

Firing Line–Damsel in Front by Super Saver; FIRINGTOTHEFRONT, f, 3, LAD, Mcl 20000, 6-22, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Clearsky Farms (KY.). $13,000 ’19 KEESEP; $10,000 2020 OBSSPR.

Going Commando–Danger Pay by Circulating; REASONABLE CAUSE, f, 3, ASD, Msw, 6-21, 6f, 1:13 3/5. B-Cam Ziprick, Charlie Fouillard & ArnasonFarms (MB.). *Full to Escape Clause(champion in Canada, $866,100).

Hello Broadway–Rheggibobbi by Milwaukee Brew; BROADWAY DIVA, f, 3, MNR, Mcl 4000, 6-21, 6f, 1:15 3/5. B-Jim Geissinger (FL.).

Honor Code–Spindle by Hard Spun; JUST LIFE, f, 3, HST, Mcl 8000, 6-21, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Chesapeake Equine Inc. & Manganaro Bloodstock Inc. (KY.). $125,000 ’18 KEENOV.

Run Away and Hide–Poet’s Eye by Sunday Break (JPN); BUDDY NINER, g, 3, AZD, Moc 30000, 6-22, 1m, 1:43 2/5. B-Ed Orr & Sue Orr (CO.). $7,000 ’19 COLSIL.

Shackleford–Victory Pool (G1P$335,950), by Victory Gallop; SCORZA, g, 3, TDN, Msw, 6-22, 5f, 1:00 . B-Jerome Daniels & Darby Dan Farm (OH.). $12,000 ’19 KEESEP.

Sing Baby Sing–By n’ by Lord by Saint Liam; CRIMSON TRACE, g, 3, PRM, Mcl 30000, 6-21, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Paul E. Fell (IA.).

Summer Front–J’ray’s Sunshine by Giant’s Causeway; JAA MODE, g, 3, FL, Msw, 6-22, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Lawrence Goichman (NY.). $4,000 ’19 FTKOCT.

Tourist–Radiant Sky by Leroidesanimaux (BRZ); BRILLIANT JOURNEY, g, 3, TDN, Msw, 6-22, 5f, :59 3/5. B-Blazing Meadows Farm & WinStar Farm, LLC (OH.). *1/2 to Diamond Dust(MSW$412,063).

Weigelia–Amblin Easy by Private Interview; NINETYPERCENTBRYNN, f, 3, PRX, Msw, 6-22, 1m 70y, 1:44 4/5. B-LC Racing LLC (PA.).

West Ranger–Timeaday by Birdbirdistheword; TIME BREAK, f, 3, FAN, Mcl 4000, 6-22, 6f, 1:15 1/5. B-Allen Meadows (IL.).

Animal Kingdom–Our Eponene by Not for Love; THY KINGDOM, g, 4, FE, Mcl 8000, 6-22, 5f, :59 4/5. B-HomePride Farm, Hayden Noriega,Don Ameche III & Cory Williams (KY.). $60,000 ’18 FTKOCT.

Birdstone–Jennierees by Gold Case; JENNSTONE, c, 4, IND, Mcl 10000, 6-22, 6f, 1:13 1/5. B-Lake Shore Farm LLC (IN.).

Caleb’s Posse–Lie of the Tiger by Yes It’s True; CALEBS TIGER, g, 4, FMT, Mcl 5000, 6-21, 4f, :46 4/5. B-Ellen J Caines (OK.).

Declaration of War–Plaza by Chester House; BLACKROCK CASTLE, g, 4, LS, Msw, 6-21, 7 1/2fT, 1:30 2/5. B-Greenwood Lodge Farm, Inc. (KY.). $1,000 ’17 KEENOV.

Flashpoint–Tica Caliente by Toccet; QUICK HEAT, f, 4, LAD, Mcl 5000, 6-22, 5f, 1:01 . B-I. Lee Lange, John Bassett & RichardSchrag (LA.).

Gemologist–Promoted Deputy by Deputy Minister; GIBBY’S GEM, f, 4, PEN, Mcl 25000, 6-22, 6f, 1:10 1/5. B-K. C. Garrett Farm (KY.). $32,000 ’18 FTKFEB; $55,000 ’18 FTMOCT.