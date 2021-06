North American Maiden Winners June 25

Air Force Blue–Guide by Pulpit; PIPELINE GIRL, f, 2, CD, Msw, 6-25, 6f, 1:10 4/5. B-Lynch Bages Ltd (KY.). $100,000 ’20 KEESEP. *1/2 to The Great War(G2P$358,372).

Classic Empire–Babcock by Uncle Mo; INTERSTATEDAYDREAM, f, 2, BEL, Msw, 6-25, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-William D. Graham (ON.). $105,000 ’20 KEEJAN; $130,000 ’20 KEESEP; $175,000 2021 OBSSPR.

Daredevil–Ravin’s Rich Girl by Corinthian; SHEZ RECKLESS, f, 2, AP, Msw, 6-25, 5f, :59 2/5. B-Richard Ravin (IL.).

Keen Ice–Call Me Kim by Tapit; SHE NASTY, f, 2, GP, Mcl 25000, 6-25, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $13,000 ’20 OBSOCT.

Long Island Sound–Look At Me Go by Parading; ADIAMO, f, 2, GP, Msw, 6-25, 5f, :59 3/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Attila’s Storm–Limeade by Summer Bird; CHUCKIES CHANCE, c, 3, LS, Mcl 6250, 6-25, 6f, 1:12 1/5. B-Chuck Dunleavy & Shawn Davis (NM.).

Carpe Diem–Regalo Mia (G3$359,055), by Sligo Bay (IRE); CARPE DONUM, g, 3, LRC, Mcl 30000, 6-25, 5 1/2f, 1:04 . B-Don Alberto Corporation (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Champ Pegasus–Roman Romance (MSW$523,520), by San Romano; ANOTHER CHAMP, c, 3, PLN, Mcl 5000, 6-25, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). *1/2 to Sensational Slam(MSW$554,389).

Commissioner–Lovealert by The Factor; PAO DE QUEIJO, f, 3, BTP, Mcl 12500, 6-25, 6f, 1:13 . B-Brownwood Farm (KY.).

Conveyance–Romedios by Sharp Humor; MATUNUCK, f, 3, PIM, Mcl 16000, 6-25, 5f, :59 . B-Tyler John Sliney (MA.).

Cross Traffic–Forestelle by Forestry; MANUELA, f, 3, GP, Mcl 12500, 6-25, 1m, 1:40 . B-Goldmark Farm (FL.). $20,000 ’18 KEENOV; $14,000 2020 OBSSPR.

Daredevil–Big Bo’s Mo by Uncle Mo; DEVIL WITH A DASH, f, 3, EVD, Mcl 20000, 6-25, 1m, 1:41 2/5. B-Nathan C Granger (LA.). $1,600 ’19 ESLOCT.

Exaggerator–Christies Treasure by Belong to Me; EYES ON TARGET, r, 3, CD, Msw, 6-25, 1 1/8mT, 1:49 . B-Alpha Delta Stables, LLC (KY.). $275,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Sacristy(G3$252,112) *1/2 to Mozu Superflare(G1).

Fed Biz–Singing in the Sun by Songandaprayer; BALKY, g, 3, EVD, Mcl 5000, 6-25, 5f, :59 1/5. B-Kathie Maybee & Pegasus Stud, LLC (KY.). $3,000 ’19 FTKOCT; $10,000 2020 OBSSUM.

Get Stormy–Carolina Tripper by Trippi; RONNI’S STORM, g, 3, BTP, Mcl 10000, 6-25, 6f, 1:13 4/5. B-Frank J. Ballard (OH.).

Gone Astray–Erin’s Wild World by Wildcat Heir; WORLD GONE WILD, f, 3, GP, Mcl 16000, 6-25, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Dr. Myron R. Wilson (FL.). $3,000 ’19 OBSOCT.

Itsmyluckyday–Cat Mistress by Tale of the Cat; HIT ME I’M LUCKY, g, 3, MTH, Msw, 6-25, 6f, 1:11 3/5. B-Richard Malouf (NJ.).

Jump Start–Democrat Taxes by Catienus; JUMPSTER, g, 3, BEL, Mcl 25000, 6-25, 1m, 1:38 1/5. B-Richard Nicolai (NY.). *Full to Sue’s Fortune(G2).

Lookin At Lucky–True by Yes It’s True; GOOD PENNY, f, 3, CD, Mcl 30000, 6-25, 1m, 1:37 . B-Avalon Racing, Inc. (KY.).

Magician (IRE)–You Should Be Here by Niagara Causeway; YOU CAN BE MAGIC, f, 3, BTP, Mcl 5000, 6-25, 1m, 1:43 1/5. B-La Bahia Stud, Inc. (KY.).

Papa Clem–Tribal Feathers by Tribal Rule; TRIBAL NATION, g, 3, PLN, Msw, 6-25, 1m 70y, 1:43 . B-Curtis C. Lanning & Lila L. Lanning LLC. (CA.). $30,000 ’19 FTCYRL. *Full to Tribal Storm(G3P$351,620).

Pioneerof the Nile–Pitamakan by Danzig; PITAMAN, g, 3, AP, Mcl 6250, 6-25, 6f, 1:12 2/5. B-Wertheimer et Frere (KY.). *1/2 to Funny Kid(G3$396,782).

Pioneerof the Nile–Glinda the Good by Hard Spun; FLASH MAGIC, f, 3, CD, Msw, 6-25, 6 1/2f, 1:16 1/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). *1/2 to Good Magic(champion, $2,945,000).

Prayer for Relief–Shezadoozie by Congaree; PRAY FOR RAIN, f, 3, MTH, Mcl 12500, 6-25, 6f, 1:12 4/5. B-Ballybrit Stable (FL.).

Prospective–Quick and Golden by Medaglia d’Oro; PROSPECTIVE CANDY, f, 3, CT, Msw, 6-25, 4 1/2f, :53 3/5. B-Kathleen Amaya, Alexandro Centofanti &Raffaele Centofanti (FL.).

Tapiture–Hawaiian Love by Not for Love; REPO ROCKS, c, 3, BEL, Msw, 6-25, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Mrs. C. Oliver Iselin III (VA.). $35,000 ’18 KEENOV; $70,000 ’19 KEESEP.

Too Much Bling–Soft Music by Action This Day; CRESCENDO BLING, f, 3, LS, Msw, 6-25, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Danele Durham (TX.).

Twirling Candy–Rockin Heather by In Excess (IRE); GET THE CANDY, f, 3, BEL, Msw, 6-25, 6fT, 1:08 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $45,000 2020 OBSSPR.

Vronsky–Accommodation by Unusual Heat; PISTACHIO PRINCESS, f, 3, LRC, Mcl 50000, 6-25, 5 1/2f, 1:04 . B-Old English Rancho (CA.).

Blame–Gdansking Queen by Langfuhr; BREW CREW, g, 4, CD, Mcl 50000, 6-25, 6f, 1:09 2/5. B-Nicholas M. Lotz (KY.). $40,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Blue Pigeon(SP$277,404) *1/2 to War Canoe(MSP$578,468).

Lea–Carolinaonmymind by Master Command; GINGERONMYMIND, f, 4, GP, Mcl 16000, 6-25, 1m, 1:39 3/5. B-Janice Woods (FL.). $37,000 2019 OBSJUN.

Monhocracy–Shade On by King of Scat; LOTS OF SHADE, f, 4, CLS, Msw, 6-25, 6f, 1:19 . B-Leland L. Steffen (NE.).

Algorithms–Wildalot by Wild Again; MODEL BEHAVIOR, m, 5, MTH, Msw, 6-25, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Spring Run Farm, LLC (NJ.).