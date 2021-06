North American Maiden Winners June 27

Air Force Blue–Beautiful One by Medaglia d’Oro; SHE’S SO BEAUTIFUL, f, 2, GP, Mcl 50000, 6-27, 5f, :59 3/5. B-Palm Beach Racing III, LLC (FL.).

Formidable–Soaring Goddess by Desert God; DEMIDANU, f, 2, PRM, Msw, 6-27, 4 1/2f, :51 . B-Iowa State University (IA.). $4,500 ’20 IOWOCT.

Into Mischief–Meta Mu by Street Sense; J L’S ROCKETTE, f, 2, ELP, Msw, 6-27, 5f, :59 2/5. B-Bloom Racing Stable LLC (KY.). $750,000 2021 OBSSPR.

Richard’s Kid–Shewhomustbeobeyed by Good Journey; RICHARDS THE DREAM, c, 2, LRC, Msw, 6-27, 5f, 1:00 1/5. B-Milt Policzer (CA.). $1,500 ’20 FTCYRL.

Stay Thirsty–Pebble Beach Baby by Rock Hard Ten; MR. T’S THIRSTY, c, 2, LRC, Msw, 6-27, 5f, :57 4/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $40,000 ’20 CTNAUG.

Street Boss–Brilliant Future by Mingun; OLYMPIC LEGEND, c, 2, LRC, Msw, 6-27, 5f, :58 . B-Lawrence Marshall Opas MD,Frank Sinatra MD & John Jain MD (KY.).

Street Magician–My Rib by Partner’s Hero; CABRA CHICA, f, 2, PIM, Mcl 25000, 6-27, 5f, :59 3/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman & Dr. Brooke Bowman (MD.). $15,000 ’20 FTMYRL. *Full to My Magician(MSW$454,242).

Strong Mandate–Rutledge Ballado by Saint Ballado; SILENT POWER, c, 2, PRM, Msw, 6-27, 4 1/2f, :52 1/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $30,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Morgan’s Guerrilla(G2P$271,002) *1/2 to Silent Bird(G3$316,800).

Apriority–Think Green by Grindstone; PUZZLING PRIORITY, f, 3, EVD, Mcl 5000, 6-26, 5f, 1:00 1/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Cairo Prince–Apache Babe by Indian Charlie; CYCLONE SORORITY, f, 3, PRM, Msw, 6-26, 6f, 1:11 . B-Usquebaugh Stables, LLC (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Creative Cause–Trail of Letters by Bold Executive; CREATIVE LETTERS, g, 3, PRM, Mcl 30000, 6-27, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Brian Weatherill (AB.).

Dialed In–Dixie Sheikh by Dixie Union; DIALING DIXIE, g, 3, PIM, Msw, 6-27, 6f, 1:11 2/5. B-Robert Gerczak (MD.).

Forty Tales–Summon the Spirit by Summer Bird; STRIDE ON BY, g, 3, CT, Mcl 12500, 6-26, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-John A. Casey (WV.).

Frosted–Heart of Destiny by Lion Heart; MEET THE BEAUTY, f, 3, MTH, Msw, 6-27, 1 1/16mT, 1:44 . B-Hurstland Farm, Inc. &James H. Greene Jr. (KY.). $130,000 ’19 FTKOCT; $120,000 ’19 KEEJAN.

Gemologist–More Than Love (G3), by More Than Ready; BAR FOURTEEN, g, 3, BEL, Msw, 6-27, 7fT, 1:20 . B-Newtown Anner Stud (NY.). $18,000 ’19 FTKOCT.

Global Response–Quiet Bear by Quiet American; GLOBAL QUEEN COCO, f, 3, MNR, Mcl 4000, 6-27, 5f, 1:00 2/5. B-Guillermo Morales (FL.).

Into Mischief–Zloty by Exchange Rate; MISZLO, f, 3, GP, Msw, 6-27, 1m, 1:38 3/5. B-Aynsford Holdings, LLC. (KY.). $260,000 ’19 KEESEP; $60,000 2020 OBSSUM.

Ironicus–Wish Wish Wish by Arch; URGE, f, 3, RUI, Mcl 10000, 6-27, 5 1/2f, 1:05 . B-Adele B. Dilschneider (KY.). $5,000 2020 OBSSPR.

Langfuhr–Sweet Bama Breeze by City Zip; SCATTER THE CLOUDS, f, 3, WO, Msw, 6-27, 5fT, :57 . B-Gustav Schickedanz (ON.). C$47,000 ’19 ONTNOV. *1/2 to Sweet Grass Creek(MSP$336,575).

Musaiter–City Veil by Gotham City; KEY TO THE CITY, c, 3, RUI, Mcl 10000, 6-27, 6f, 1:13 2/5. B-Robert Driggers & Del Rae Driggers (NM.).

Not This Time–Pica Slew (G3), by Pico Central (BRZ); BLACK BELT, g, 3, GP, Mcl 35000, 6-27, 6f, 1:10 4/5. B-Springland Farm & Duncan Taylor (KY.). $125,000 ’18 FTKNOV.

Royal Challenger–Krews Star by Nice Krews; MARIAHS STAR, f, 3, CPW, Msw, 6-27, 4 1/2f, 1:01 . B-Backhaus & Sons (ND.).

Sky Kingdom–Swift Indian by Indian Charlie; CONTENT, f, 3, LS, Msw, 6-27, 6f, 1:12 1/5. B-Charlie Rimer, Jessica Rimer &Lisa Nowicki (KY.).

Speightster–Tasunke by Indian Charlie; QUEEN STREET, f, 3, GP, Mcl 20000, 6-27, 7f, 1:25 2/5. B-Siena Farms LLC (KY.). $65,000 ’19 KEESEP; $90,000 2020 OBSMAR.

Speightster–Izzy Izzy by Mizzen Mast; BUTKUS, c, 3, LRC, Msw, 6-27, 6f, 1:09 1/5. B-Pope McLean, Marc McLean & Pope McLeanJr. (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Stay Thirsty–Vote Early by More Than Ready; WISE GUY, g, 3, EVD, Mcl 10000, 6-26, 7f, 1:26 . B-Klein Racing (LA.). *1/2 to Will Call(G3$354,911).

Street Sense–Lemon Dancer by Lemon Drop Kid; LEMON ICE, f, 3, RUI, Mcl 10000, 6-27, 7 1/2f, 1:34 2/5. B-Rose Hill Farm (KY.). $125,000 ’19 KEESEP; $20,000 2020 OBSSPR.

Violence–La Pequena Gigi by Sky Mesa; VIOLENT GIGI, c, 3, MTH, Mcl 40000, 6-27, 6f, 1:10 1/5. B-George Yager (KY.).

Violence–Paisley Park by Notebook; PRINCE OF MAYHEM, g, 3, PRM, Mcl 15000, 6-27, 1m, 1:39 . B-Christopher Seale (KY.). *1/2 to Barely Nothing($321,845).

War Dancer–Hey Hey Mama by Rock Hard Ten; GATOR BITE, g, 3, MTH, Mcl 16000, 6-27, 1 1/16mT, 1:43 . B-Bergen Stables (NY.).

Will Take Charge–Soul Crusader by Fusaichi Pegasus; THERE GOES HARVARD, c, 3, ELP, Msw, 6-27, 1 1/16mT, 1:40 . B-Cannon thoroughbred LLC (KY.).

American Pharoah–Our Love Tap by Tapit; SUMMER SPLASH, g, 4, LS, Msw, 6-27, 6f, 1:10 3/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $200,000 ’18 KEESEP; $530,000 2019 FTMMAY.

Cairo Prince–Dixie Dawn by Dixie Union; PRINCE MAGICIAN, c, 4, LRC, Mcl 40000, 6-27, 1m, 1:38 2/5. B-Neal McLaughlin, Patricia McLaughlin &Kiaran McLaughlin (KY.). $30,000 ’18 KEESEP.

City Zip–Richwood by Congrats; PINE KNOLL, g, 4, ELP, Msw, 6-27, 1 1/16mT, 1:40 1/5. B-Shortleaf Stable (KY.).

Cougar Cat–Wise Talk by Hard Spun; PIT FIRE, g, 4, CLS, Msw, 6-27, 6f, 1:18 . B-Donald C. Hansen (IA.).

Dubawi (IRE)–Galikova (FR) (G1$1,091,785), by Galileo (IRE); GALAWI (IRE), c, 4, BEL, Msw, 6-27, 1 1/4mT, 2:02 2/5. B-Wertheimer et Frere (IRE.).

Golden Lad–Sensationista by Purge; CALIBOGEE, g, 4, BEL, Mcl 40000, 6-27, 6fT, 1:09 1/5. B-Wes Carter (NY.).

Midshipman–Jerusalem Stone by Desert Warrior; FEELING DANGEROUS, g, 4, GP, Mcl 12500, 6-27, 1m, 1:38 . B-Foundations farm (KY.). $35,000 ’18 KEESEP.

Northern Causeway–Gypsy Preacher by Tapit; GREY ABBEY, f, 4, PLN, Mcl 5000, 6-27, 5 1/2f, 1:06 . B-Rozamund Barclay (CA.).

Quality Road–Silver Splendor by Monarchos; GRAPHYTE, g, 4, CBY, Mcl 16000, 6-27, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Zoelle Racing L. L. C. (KY.).

Distorted Humor–Dance Again (G2P$270,604), by Awesome Again; SHE’S GOT MOVES, m, 5, WO, Moc 40000, 6-27, 6f, 1:10 4/5. B-Sam-Son Farm (ON.).

English Channel–Smarty’s Dream by Smarty Jones; GLORIANNIA, m, 5, WO, Msw, 6-27, 7fT, 1:22 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,500 ’17 KEEJAN.

Ma’s Storm–Aferds Dawn by Aferd; REASON TO STORM, m, 5, CPW, Msw, 6-27, 4 1/2f, 1:00 2/5. B-Runnin ‘D’ Stables (ND.). ***FIRST WINNER FOR SIRE