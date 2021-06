North American Maiden Winners June 29

Frosted–Precious Princess by Horse Chestnut (SAF); YUKIO, c, 2, BTP, Msw, 6-29, 5f, 1:00 4/5. B-G. Watts Humphrey Jr. & Sally S. Humphrey (KY.). $8,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Zipessa(G1$783,550).

Ghaaleb–Turtle Pie by Wild Zone; FAST JACK, g, 2, FAN, Msw, 6-29, 4 1/2f, :53 3/5. B-William Tippett (IL.).

Magician (IRE)–Linnea Cal by Crafty Prospector; JACKS WILLIE, g, 2, CBY, Msw, 6-29, 4 1/2f, :53 4/5. B-Roch George Ruhland (MN.).

Apriority–Prado Strutter by El Prado (IRE); EVE’S DELIGHT, f, 3, LAD, Msw, 6-29, 5 1/2f, 1:05 . B-Garland Goins (LA.). *1/2 to She’s Prado’s Idol(MSW$350,320).

Baletmeister–Solicitude by Bernstein; NATIVE VALLEY, f, 3, TDN, Mcl 5000, 6-29, 1m, 1:44 2/5. B-Glockenburg LLC (FL.).

Bullet Train (GB)–Fuzzy Kim by Madraar; MON AMI FUZZIE, g, 3, FAN, Msw, 6-29, 6f, 1:13 3/5. B-Bob Esposito & Lynda Esposito (IL.).

Freud–Solar Song by Fly So Free; SOLAR ZEN, g, 3, FL, Mcl 5000, 6-29, 1m 70y, 1:48 4/5. B-Sequel Thoroughbreds LLC, Barone’s SunnyCrest Farm & Banahan Farm (NY.). $28,000 ’18 FTNOCT. *Full to Driven by Solar(SP$370,869).

He’s Had Enough–Hip Hop Girl by Awesome Again; IMAHONKYTONKGIRL, f, 3, FMT, Mcl 10000, 6-28, 1m, 1:46 1/5. B-Joseph Francis Ludford III & Shelly Anne Ludford (FL.).

Jersey Town–War Victory by War Front; VICTORY BOLT, f, 3, PRM, Msw, 6-28, 5 1/2f, 1:05 . B-Dave McShane & Frank Grothen (IA.).

Laurie’s Rocket–Ivy Jo by Hesabull; ANGEL ARKIE, f, 3, PRM, Mcl 6250, 6-28, 6f, 1:13 . B-James Hamp Williamson Jr. (AR.).

Notional–Pumpkin Bluff by Pine Bluff; HALO AND LACE, f, 3, IND, Mcl 10000, 6-29, 6f, 1:13 . B-Mr. & Mrs. Ben Dean Grimme (IN.).

Skylord–Frosting by Flatter; ROYAL ICING, g, 3, IND, Msw, 6-29, 1m 70y, 1:44 3/5. B-Michael E. Lauer & Penny S. Lauer (IN.).

Street Boss–Voltarra by Giacomo; LEMOS CUNHA, f, 3, IND, Msw, 6-29, 5fT, :58 3/5. B-larmon cowles (KY.).

Street Sense–Ramdhaa by More Than Ready; TAQSEEMAAT, f, 3, PRX, Mcl 40000, 6-29, 7 1/2fT, 1:30 . B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Tanzanite Cat–Satin N Gold by Southern Forest; NATURAL JEWEL, f, 3, LAD, Mcl 5000, 6-29, 6f, 1:14 2/5. B-Stacy William Jackson (AR.).

Algorithms–Inquiry Miss by Lawyer Ron; SAN JUAN STORM, f, 4, GRP, Moc 20000, 6-28, 5f, :59 1/5. B-David S. Israel & Charles Clark (WA.).

Country Day–Carolina Tripper by Trippi; RONNI’S DAY, f, 4, BTP, Mcl 10000, 6-29, 6f, 1:14 2/5. B-Frank J. Ballard (OH.).

Distorted Humor–Katie’s Heat by Unusual Heat; ELECTRIC HEAT, g, 4, PEN, Mcl 7500, 6-29, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Checkmate TBs LLC, Cuevas-MontenegroLLC, H Cuevas & Distorted Humor Syn. (KY.). $25,000 ’17 KEENOV; $20,000 ’18 KEESEP.

First American–Magic Rafaela (BRZ) by Royal Academy; ASSEMBLY POINT (BRZ), c, 4, MNR, Msw, 6-28, 1m, 1:41 3/5. B-Stud T N T (BRZ.). *1/2 to Vitoria Olimpica (BRZ)(G1).

Proud Citizen–Divine Help by Divine Park; TARA CITIZEN, c, 4, FE, Mcl 6250, 6-29, 5f, :59 1/5. B-Tara Horse Farm Inc. (ON.).

Tale of the Cat–Pamafication by Distorted Humor; PAM DORTH ANDIAMO, f, 4, FL, Mcl 7500, 6-29, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Stephen J. Barberino, Jr. Accumulation Trust (NY.).

Warrior’s Reward–Annabelly by Royal Academy; OREO GIRL, f, 4, FMT, Mcl 10000, 6-28, 1m, 1:46 1/5. B-Green Lantern Stables, LLC (KY.). $1,000 2020 KEEJAN.

Bob and John–Phairly Liz by Legion Field; MISS ROSS, m, 5, FL, Mcl 7500, 6-29, 1m 70y, 1:49 . B-Jeffrey Cohn (NY.).

Crossbow–Autumn Angel by Cuvee; MITCHAPALOOZA, g, 5, FMT, Msw, 6-28, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Patrick G. Grimmett (OK.).

Gruff–Nanie’s Whirl by Pancho Villa; GRUFFANDTOUGH, g, 5, FMT, Mcl 5000, 6-28, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-P & D Racing Stables (OK.).