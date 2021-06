North American Maiden Winners June 3

Greenpointcrusader–My Ladies Choice by Any Given Saturday; ROBBING ROBIN, f, 2, GP, Msw, 6-3, 4 1/2f, :52 2/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Long Island Sound–Silver Cub by City Zip; SILVER SMILE, f, 2, GP, Mcl 50000, 6-3, 5f, :59 1/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). *1/2 to Noted and Quoted(G1$290,165). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Tourist–Aunty Mo by Uncle Mo; MO TOURING, f, 2, GP, Msw, 6-3, 5fT, :57 3/5. B-Gary Barber (ON.).

Bayern–Race Rocks (IRE) by Rock of Gibraltar (IRE); VOLKERT, g, 3, BEL, Msw, 6-3, 6fT, 1:10 2/5. B-St. Elias Stable, LLC (NY.). $72,000 ’19 FTNAUG; $90,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Athena(MSW$459,222).

Bold Warrior–Belle Royale by Coronado’s Quest; UPGRADE AL, g, 3, BTP, Msw, 6-3, 6f, 1:13 2/5. B-Hal Snowden Jr. (OH.).

Cinco Charlie–Platonic Love by Elusive Quality; CINQUE AMORE, f, 3, PEN, Msw, 6-2, 5fT, :56 . B-Mystic Bloodstock (KY.). $65,000 2020 OBSMAR.

Commissioner–Cry the Blues by Bluegrass Cat; KENNESAW, g, 3, AP, Msw, 6-3, a5fT, :58 3/5. B-Brent Harris & Beth Harris (KY.). $23,000 ’18 KEENOV; $55,000 ’19 KEESEP; $175,000 2020 OBSMAR.

Dominus–It Takes Two by More Than Ready; SILENT STEVE, c, 3, AP, Mcl 35000, 6-3, a1mT, 1:38 2/5. B-Upson Downs Farm (KY.). $2,200 ’19 KEESEP. *1/2 to Temple City Terror(MSW$288,401).

Graydar–Natalicat (MSW$260,629), by Tactical Cat; BETHY, f, 3, CD, Mcl 10000, 6-3, 6f, 1:11 4/5. B-Silverton Hill Farm, LLC (KY.).

Half Ours–Illustrious Dream by Dayjur; OURS FOREVER, f, 3, EVD, Mcl 12500, 6-3, 5f, 1:00 2/5. B-Oak Leaf Farm TCLP (LA.). $10,000 ’18 ESLOCT; $90,000 2020 FTMTYO.

Into Mischief–Defy Gravity by Bandini; AFTER THE PARTY, f, 3, BEL, Msw, 6-3, 6 1/2f, 1:19 . B-Clearsky Farms (KY.). $750,000 ’19 KEESEP.

Jess’s Dream–Love You Crazy by Touch Gold; W W CRAZY, g, 3, IND, Msw, 6-3, 1m, 1:38 3/5. B-Maria M Haire & Mary K. Haire (FL.). $26,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Altar Boy($261,856).

Lotsa Mischief–Jacksonville by Benton Creek; MISCHIEVOUSHOLIDAY, g, 3, AZD, Moc 30000, 6-2, 5 1/2f, 1:06 . B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $3,700 ’19 ARZNOV.

Mean Season–A Sassy American by Quiet American; MEAN AMERICAN, f, 3, EVD, Mcl 10000, 6-2, 6f, 1:13 1/5. B-Rickey N. Castille (LA.).

Medaglia d’Oro–Snow Fall by War Front; SOL DEL SUR, c, 3, CD, Mcl 20000, 6-3, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $17,000 2021 KEEAPR.

Not This Time–Fabulous Babe by Touch Gold; SCENT OF SUCCESS, f, 3, CBY, Msw, 6-3, a1mT, 1:34 4/5. B-Scott Pierce (MN.). $72,000 ’19 FTKOCT.

Overanalyze–Tiz Addictedtolove by Tiznow; SEVEN IRON, g, 3, BTP, Mcl 5000, 6-3, 6f, 1:13 4/5. B-Pamela C. Ziebarth (KY.). $2,500 ’19 FTKOCT.

Pataky Kid–Galway Lass by Victory Gallop; LASSIE LINDA, f, 3, IND, Msw, 6-3, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Swifty Farms Inc. (IN.).

Quality Road–No Retreat by War Chant; LET’S SKEDADDLE, f, 3, CBY, Msw, 6-3, a1mT, 1:35 3/5. B-Lothenbach Stables Inc. (MN.).

Signature Red–Miss Defy by Tethra; SIGNATURE DISH, f, 3, CT, Mcl 5000, 6-3, 6 1/2f, 1:23 . B-Colebrook Farms (ON.).

Siyouni (FR)–Dardiza (IRE) by Street Cry (IRE); ISLE OF WHITE (FR), f, 3, BEL, Msw, 6-3, 6fT, 1:09 4/5. B-S.C.E.A. Haras De Saint Pair (FR.). 250,000EUR ’19 ARQAUG. *1/2 to Guildsman (FR)(G3$265,132).

Successful Appeal–Need to Believe by Holy Bull; NEEDABETTERJOCK, g, 3, BTP, Mcl 12500, 6-3, 5f, 1:00 2/5. B-Harley Frey (KY.).

Summer Front–Second Cousin by Purim; VERBIEN O. P., f, 3, PEN, Msw, 6-2, 5fT, :56 . B-Robert C Francis (KY.). $4,000 ’19 KEESEP; $4,000 2020 OBSSUM.

Fiber Sonde–Aye Jacoby by Aye’s Turn; TWEET THIS, g, 4, CT, Mcl 12500, 6-3, 4 1/2f, :53 1/5. B-John D. McKee (WV.).

Flashback–Future Promise by Officer; FLASH OF PROMISE, c, 4, CD, Mcl 20000, 6-3, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Stevens Thoroughbreds Inc. (KY.). $27,000 ’18 KEESEP.

Midshipman–In Stitches by Medaglia d’Oro; NAVAL LAUGHTER, f, 4, AP, Msw, 6-3, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Two Hearts Farm LLC (KY.). $90,000 ’18 FTKJUL; $17,000 2020 FTKFEB.

Munnings–Arlene’s Holiday by Harlan’s Holiday; CONTINUATION, c, 4, CD, Msw, 6-3, 7f, 1:21 2/5. B-Arlene London (KY.). $110,000 ’18 KEESEP.

Orb–Puzzling by Ghostzapper; STAR COMMAND, f, 4, BEL, Msw, 6-3, 1mT, 1:35 3/5. B-Phipps Stable (KY.).

Run Away and Hide–Seaside Magic by Hard Spun; MAGIC ECLIPSE, c, 4, GP, Mcl 50000, 6-3, 6f, 1:10 4/5. B-Ron Kirk, John Bates & Michael Riordan (KY.). $6,000 ’18 KEEJAN; $17,000 2019 OBSJUN.

Captain Bodgit–Jenna Lu Hu by Lee’s Badger; GONE A LIL LU HU, g, 5, CBY, Mcl 7500, 6-3, 6f, 1:12 . B-Curtis R. Rohweder & William L Gourneau (MN.).

Line of David–Neumanns Cat by Tomorrows Cat; BUBBA BOB, g, 5, CBY, Msw, 6-2, a1mT, 1:35 3/5. B-Winchester Place Thoroughbreds, LLC (MN.).