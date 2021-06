North American Maiden Winners June 4

Astern (AUS)–Vero Amore (G2P$252,255), by Mineshaft; MAINSTAY, f, 2, MTH, Msw, 6-4, 4 1/2f, :52 2/5. B-Swilcan Stables (KY.). *1/2 to Vequist(champion, $1,237,500). ***FIRST NORTHERN HEMISPHERE WINNER FOR SIRE

Chitu–Satan’s Mistress by Songandaprayer; HOPE IN HIM, c, 2, GP, Msw, 6-4, 4 1/2f, :52 . B-Michael Frank (FL.). $190,000 2021 OBSMAR.

Exaggerator–Sexy Maddie by Hard Spun; ROSEMARY POTATOES, f, 2, MTH, Msw, 6-4, 4 1/2f, :53 2/5. B-Exaggerator Syndicate & Mullikin Thoroughbreds (KY.). $27,000 ’19 KEENOV; $50,000 ’20 FTYRLS.

Klimt–Lustful by Yonaguska; LOVEHERHEART, f, 2, SA, Msw, 6-4, 5f, :59 2/5. B-Lee McMillin & Anita Cauley (KY.). $17,000 ’20 KEESEP; $50,000 2021 OBSMAR. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Maclean’s Music–Trusty Temper by Successful Appeal; COOL PAPA G, c, 2, CD, Msw, 6-4, 5f, :58 1/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (KY.). $20,000 ’20 KEEJAN; $87,000 ’20 KEESEP.

Overanalyze–Flashy Bertie by Corinthian; MR. HALFTIME, c, 2, CD, Mcl 50000, 6-4, 5f, :59 . B-Triple Aces, LLC (KY.).

Speightstown–Plenty O’Toole by Tiznow; TIZPLENTY, f, 2, CD, Msw, 6-4, 5f, :57 2/5. B-Spruce Lane Farm & Speightstown Syndicate (KY.). $145,000 ’19 FTKNOV. *1/2 to Mr. Money(MG3$1,360,430).

Bullsbay–Aquatint by Not for Love; BAY OF ANGELS, f, 3, PEN, Mcl 16000, 6-4, 5fT, :57 4/5. B-Elizabeth R. Houghton (PA.).

Central Banker–Bee in a Bonnet by Precise End; LOT OF HONEY, f, 3, BEL, Msw, 6-4, 6f, 1:11 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $2,000 2020 OBSSUM. *Full to Bank Sting(SW$258,800).

Clubhouse Ride–Scene Queen by Bernstein; CLUBHOUSE SAINT, f, 3, GG, Mcl 12500, 6-4, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Barbara Corey & Tony Citarrella (CA.).

El Padrino–Speak Lib by Private Interview; LIB’S CONTENTO, c, 3, MTH, Msw, 6-4, 6f, 1:12 3/5. B-Reeve Schley III (NJ.).

Fed Biz–Miss Victoriana by Explicit; VICTORY BIZ, g, 3, CT, Mcl 5000, 6-3, 4 1/2f, :53 2/5. B-Modeste Racing Stable & Lee McMillin (KY.). *1/2 to Get Explicit(MG2P$315,500).

Gallant Son–Followthefortunes by Notional; FAST TO FORTUNE, f, 3, LS, Mcl 20000, 6-4, 7 1/2fT, 1:31 2/5. B-Daehling Ranch LLC (CA.).

Gemologist–She’s Sensational by Point Given; THROWN FOR A LOUPE, g, 3, PRM, Msw, 6-4, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Farm III Enterprises LLC (KY.). $21,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Our Way(G3P$317,934).

Imagining–Rockfish by Diamond; GREEN EYES, f, 3, CT, Msw, 6-4, 4 1/2f, :52 . B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman & Dr. Brooke Bowman (MD.). $11,000 ’19 FTMYRL.

Into Mischief–Hot Stones (G3$521,356), by Bustin Stones; MAHAAMEL, c, 3, BEL, Msw, 6-4, 7f, 1:22 2/5. B-Clarkland Farm LLC (KY.). $700,000 ’19 KEESEP.

Liam’s Map–Greek Sister by Tapit; DIRECTIONAL, g, 3, LS, Msw, 6-4, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Westbury Stables LLC (FL.). $110,000 ’19 KEESEP.

Mean Season–Lemon Cruiser by Lemon Drop Kid; MEAN CRUISER, c, 3, EVD, Mcl 5000, 6-4, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Phyllis Comeaux (LA.).

Medaglia d’Oro–Light the City by Street Sense; ILLUMINATION, f, 3, SA, Msw, 6-4, 6f, 1:09 4/5. B-Breeze Easy LLC (KY.). $900,000 ’19 FTSAUG.

Not This Time–Fantasy Song by Unbridled’s Song; BRAD’S TIME, g, 3, LS, Msw, 6-4, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (KY.). $52,000 ’19 KEESEP; $120,000 2020 OBSSPR.

Orb–Dreams of Fire by Dynaformer; LANDBISCUIT, c, 3, BEL, Msw, 6-4, 1 1/8m, 1:54 1/5. B-Flaxman Holdings Limited (KY.). $4,000 ’19 KEEJAN.

Pioneerof the Nile–Home Sweet Aspen (G1$359,822), by Candy Ride (ARG); PIONEER’S CANDY, f, 3, BTP, Msw, 6-4, 6f, 1:12 3/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

Proudinsky (GER)–Liz’s Broom by Tapit; ALLSTAR MAGIC, f, 3, EVD, Mcl 10000, 6-4, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Jack E. Hebert (LA.). $1,700 ’19 ESLYRL.

Shanghai Bobby–Sarah Her Highness by Milwaukee Brew; SHANGHAIED ASTORIA, g, 3, PIM, Mcl 25000, 6-4, 1 1/8m, 1:53 2/5. B-Clarkland Farm LLC (KY.). $70,000 ’19 FTKJUL.

Speightster–Denali Red by Crafty Prospector; SPEIGHTSTER RED, g, 3, PIM, Mcl 25000, 6-4, 6f, 1:12 3/5. B-Bellary Bay Bloodstock (KY.). $85,000 ’19 KEEJAN. *1/2 to Holiday’s Jewel(SP$393,052).

Strong Mandate–Princess Hillary by Maria’s Mon; FALSELY ACCUSED, g, 3, GG, Msw, 6-4, 1mT, 1:40 1/5. B-Dale Mahlum (CA.). $30,000 ’19 KEESEP.

Tale of Ekati–Ready’s Schedule by Ready’s Image; BEAU BOOK, g, 3, BTP, Mcl 5000, 6-4, 1m, 1:42 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Violence–Cimbria by War Front; KAMAR TAJ, f, 3, GP, Msw, 6-4, 6f, 1:10 4/5. B-Get Away Farm (FL.). $10,000 ’19 OBSOCT.

Well Spelled–Risky Or Not by Touch Tone; RAECHEL’S RISK, f, 3, PEN, Mcl 10000, 6-4, 6f, 1:12 3/5. B-Godstone Farm LLC (PA.).

Yankee Gentleman–Lone Star Quest by Lone Star Sky; YANK CRIME, g, 3, EVD, Mcl 10000, 6-3, 6f, 1:11 3/5. B-Sandra E New (LA.).

Abraaj–Brown by Demons Begone; BALIUS, g, 4, GG, Mcl 20000, 6-4, 1mT, 1:38 2/5. B-Mr. & Mrs. Frederick L. Pabst (WA.). $37,000 ’18 WASAUG.

Bernardini–Silk n’ Sapphire by Smart Strike; SHADOW BOAT, g, 4, PEN, Mcl 7500, 6-4, 6f, 1:11 3/5. B-Godolphin & Catherine J. Parke (KY.). $80,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Shared Account(G1$1,649,427) *1/2 to Colonial Flag(G3$312,463).

Cairo Prince–Fine Linen by Henny Hughes; SEVEN CHARMS, c, 4, SA, Mcl 50000, 6-4, 1 1/8mT, 1:48 1/5. B-Judy Hicks & Kathryn Nikkel (KY.). $350,000 ’18 KEESEP.

Can the Man–K K’s Frontier by Canadian Frontier; K K CAN, f, 4, CT, Mcl 12500, 6-4, 4 1/2f, :53 2/5. B-Karen King (KY.).

City Zip–Deal of the Decade by Tiznow; GREGS CITY ZIP, c, 4, GG, Mcl 5000, 6-4, 5f, :59 3/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $57,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Cash Out(G2P$344,461).

Hampton Court (AUS)–Harbour Island by My Pal Charlie; JUST FINE BY ME, f, 4, BTP, Mcl 7500, 6-4, 1m, 1:40 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $22,000 ’17 KEENOV.

Kennedy–Thriving by Dehere; LET IT RIP, g, 4, HPO, Mcl 10000, 6-4, 1m, 1:43 2/5. B-John James Revocable Trust (OK.).

Tapizar–Julmae by Proud Citizen; ZARMAE, g, 4, AP, Mcl 12500, 6-4, a1 1/16mT, 1:47 2/5. B-Terry L. Morgan DVM (KY.).

Twirling Candy–Delta Holiday by Harlan’s Holiday; TWIRLING DERBY, g, 4, SA, Mcl 20000, 6-4, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Lynn Farm (KY.). $70,000 ’17 KEENOV; $13,000 ’18 KEESEP; $30,000 2019 OBSMAR.

Wicked Strong–Singapore Raffles by Stevie Wonderboy; FARM STRONG, g, 4, GP, Mcl 12500, 6-4, 1mT, 1:35 2/5. B-Hedberg Hall, Inc (KY.). $20,000 ’18 FTKOCT.

Gemologist–Brief Mark by Benchmark; LODESTONE, g, 5, EMD, Mcl 5000, 6-3, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Yeamans Racing Stable, LLC (KY.). *1/2 to Shrewd Move($266,053).

Into Mischief–Sailing Time by Unbridled Time; KEEP A EYE ON MIKE, g, 5, FAN, Mcl 7500, 6-4, 5f, 1:00 1/5. B-Carlos Rafael & LeAnne M. Robbins (FL.). $80,000 ’16 KEENOV; $225,000 ’17 KEESEP.