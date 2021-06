North American Maiden Winners June 8

Empire Maker–Her Sweet Saint by Sweetsouthernsaint; OUR EMPIRE, c, 2, BTP, Msw, 6-8, 4 1/2f, :54 1/5. B-Westbury Stables LLC (FL.). $8,000 ’20 KEESEP.

Twinspired–Scarletts for Real by Proud Citizen; NEBULOSA, g, 2, BTP, Msw, 6-8, 4 1/2f, :54 3/5. B-Susan King (OH.). $6,000 ’20 FTKOCT.

Admiral Kitten–Laugh Last by Awesome of Course; UHAVETOBEKITTENME, c, 3, FL, Mcl 12500, 6-8, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Dee Ellen Cook & Suzette Parker (FL.).

Alpha–I’m Gonna Flip by City Zip; QUARANTINA, f, 3, TDN, Msw, 6-8, 1m, 1:43 2/5. B-William Butler (NY.).

Data Link–Mad Princess by Artie Schiller; PRINCE MAIOR, c, 3, BTP, Msw, 6-8, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Brownwood Farm (KY.).

Doc n Bubba G–Ausbrook by Cryptoclearance; KELLYS THE BOSS, f, 3, LAD, Mcl 5000, 6-8, 6f, 1:14 4/5. B-Kent Gremmels & Lisa Gremmels (AL.).

Fed Biz–Seven Grand by Pembroke; LEMME C UR VOUCHER, g, 3, IND, Mcl 5000, 6-8, 6f, 1:11 4/5. B-Rick Tronz (KY.). $13,000 ’19 FTKOCT.

Flat Out–Classy Missy by Belong to Me; OUTCLASSEDYOU, f, 3, ASD, Msw, 6-7, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Pierre Esquirol (AB.).

Gemologist–Aunt Sally by Uncle Mo; A GEM IS A GEM, g, 3, GRP, Moc 20000, 6-7, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Fred W. Hertrich III (KY.). $7,000 ’19 KEEJAN.

Going Commando–Mariaburg by Langfuhr; MARIANDA, f, 3, ASD, Msw, 6-7, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Julien Fouillard, Stephane Fouillard, Hannah Fouillard & Barry Arnason (MB.). C$7,500 ’19 MANAUG. *1/2 to Acting Naughty (G3$421,709).

Kick On–Catale Crossing by My Liege; ORNERY AS HELL, g, 3, FMT, Msw, 6-7, 6f, 1:13 4/5. B-Ernie Burrow (OK.).

Noble’s Promise–Indigo Forest by Teton Forest; DADDY’S BACK, g, 3, IND, Msw, 6-8, 1m 70y, 1:44 3/5. B-Dream Maker Breeding Syndicate 2016 II LLC (IN.).

Oxbow–Moon Dreamer by Malibu Moon; PRINCESS HALIME, f, 3, HST, Moc 50000, 6-7, 6 1/2f, 1:18 . B-Hinkle Farms (KY.). C$6,000 ’19 BRCSEP.

Oxbow–Gamblers Rose by Pulpit; SMOKING GUN, g, 3, PRM, Msw, 6-7, 1m 70y, 1:43 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $5,700 ’19 KEESEP; $7,000 2020 CALMIX.

Waupaca–Hadivana by Hadif; SLICK RAY, g, 3, FMT, Mcl 10000, 6-7, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Ray Rowan (OK.).

Central Banker–Splash of Roses by Kafwain; CENTRAL CAPITAL, f, 4, FL, Mcl 7500, 6-8, 1m 70y, 1:48 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC, Spruce Lane Farm & John and Kate McMahon (NY.). $30,000 ’18 FTMOCT; $15,000 ’18 OBSJAN.

Into Mischief–Sweet Factory by Candy Ride (ARG); IGNITED, g, 4, IND, Msw, 6-7, 5fT, :58 3/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $60,000 ’18 FTKOCT; $140,000 2019 OBSAPR.

Overanalyze–Say Hey Elly Mae by Touch Gold; BABY VINCENT, g, 4, IND, Mcl 30000, 6-8, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-South River Ranch Inc. (IN.).

Pies Prospect–Dakota White Socks by Pancho Villa; DAKOTA’S EMBER, f, 4, CPW, Msw, 6-5, 5f, 1:03 1/5. B-Jerome Barnick & Garrett Barnick (ND.).

Prospective–Hometown Discount by Grand Reward; HOMETOWN PROSPECT, f, 4, FAN, Mcl 4000, 6-8, 6f, 1:14 4/5. B-Cherie M Abner & Michael A Bossio (FL.). $14,000 ’18 OBSOCT.

Teuflesberg–Sunshine Cruise by Mizzen Mast; RINGGOOD, g, 4, FL, Msw, 6-8, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Windylea Farm-NY, LLC (NY.). $1,000 ’18 OBSOCT; $12,000 2019 OBSJUN.

The Visualiser–Best Punch by Two Punch; SALLY G, f, 4, FMT, Mcl 15000, 6-7, 1m, 1:43 4/5. B-Center Hills Farm (OK.).

Forest Attack–Southern Wonder by Chicago Six; SOUTHERN ATTACK, m, 5, FAN, Mcl 4000, 6-8, 6f, 1:15 . B-Dr. Donald McCrosky (IL.).

Speightstown–Jersey’s Soul by Perfect Soul (IRE); SPEIGHT’S SOUL, g, 5, BTP, Msw, 6-8, 6f, 1:13 . B-Charles Fipke (KY.).

Successful Appeal–Swan Peak by Broad Brush; RONAN, m, 5, FAN, Msw, 6-8, 6f, 1:13 3/5. B-Hutch Holsapple & Dennis Peterson (IL.).