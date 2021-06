North American Maiden Winners June 9

Cross Traffic–Van Gogo Girl by Van Nistelrooy; CROSSED UP, f, 2, BTP, Msw, 6-9, 5f, 1:00 2/5. B-Bolyard Investments, LLC & TC Stable LLC (OH.).

Tapiture–My Kentucky Rose by Macho Uno; WINE TASTER, f, 2, HST, Moc 50000, 6-8, 3 1/2f, :39 4/5. B-Glen Todd (KY.).

Affirmatif–W R F Cool Cat by Tactical Cat; SHEMINE FELINE, f, 3, FMT, Mcl 10000, 6-8, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Willow Ridge Farms, LLC (OK.).

Broken Vow–Not Here by Gone West; HERE AND VOW, f, 3, BTP, Mcl 7500, 6-9, 6f, 1:14 1/5. B-Highlight Thoroughbreds & Dr. & Mrs. Tom Riddle (KY.).

Can the Man–Rush to War by Majestic Warrior; GRISELDA, f, 3, BTP, Msw, 6-9, 6f, 1:12 3/5. B-Daniel J. Yates & Patricia J. Yates (OH.). $8,000 ’19 FTKOCT.

Candy Ride (ARG)–Remit (MSW$257,556), by Tapit; BANKABLE, f, 3, LAD, Msw, 6-8, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). *Full to Reride (G2P$461,010) *1/2 to Finite (MG2$849,869).

Effinex–Funny Annie by Distorted Humor; U GUYS ARE NO FUN, f, 3, FL, Msw, 6-9, 1m 70y, 1:44 1/5. B-Russell S. Cohen & Pamela Zielinski (NY.). $15,000 ’18 FTNOCT; $10,500 ’19 FTKOCT.

Ellerton–My Sister’s Secret by City Place; S C TINY SECRET, f, 3, FMT, Msw, 6-8, 6f, 1:14 3/5. B-Tracy Van Horn (OK.).

Elusive Hour–Precarious by Lemon Drop Kid; PRECARIOUS HOUR, f, 3, MNR, Msw, 6-8, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Shane Spiess (MI.).

Ez Effort–Hey Ghaz by Ghazi; BOOGIE TWO SHOES, f, 3, AZD, Mcl 10000, 6-8, 6f, 1:13 2/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $3,700 ’19 ARZNOV.

Liquor Cabinet (IRE)–Fenix On Fire by Chitoz; FLY FENIX FLY, f, 3, FMT, Mcl 5000, 6-8, 4f, :47 . B-Lloyd Newman Simmons (OK.). $1,400 ’19 OKCSUM.

Noble Mission (GB)–Another Aleyna by Out of Place; NOBLE CALLISTO, g, 3, PRX, Mcl 25000, 6-8, 7 1/2fT, 1:36 . B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $40,000 ’19 FTMYRL; $50,000 2020 FTMTYO.

Overanalyze–Elle a Lishous by Closing Argument; CAJUN MOON, c, 3, IND, Msw, 6-9, 6f, 1:09 3/5. B-Burden Creek LLC & Springland Farm (KY.). $12,000 ’19 KEESEP.

Second in Command–Montero by Louis Quatorze; DEFINITE PLEASURE, f, 3, HST, Mcl 16000, 6-8, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Red Rock Farm (BC.). C$19,000 ’19 BRCSEP. *1/2 to Raider (MSW$302,812).

Second in Command–Miss Juicey by Trajectory; RICHARDS COMMAND, f, 3, HST, Mcl 4000, 6-8, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Jim Alendal (BC.). C$15,000 ’19 BRCSEP.

Smarty Jones–Mohonour by Honour and Glory; THE JONES BOY, g, 3, PRX, Msw, 6-9, 6f, 1:09 4/5. B-Patricia L. Chapman (PA.). *Full to Res Judicata (G3$489,840).

Vindgari–I Ain’t Afraid by Ghostzapper; NOT AFRAID, g, 3, ASD, Msw, 6-8, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Cherry Grove and Bedard Creek Stables (SK.).

Well Spelled–Queen Mab by Lido Palace (CHI); QUEEN’S DREAM, f, 3, PEN, Msw, 6-8, 6f, 1:11 3/5. B-Godstone Farm LLC (PA.).

High Constable–Rue Saint Honore by Jazil; SHOW ME THE BEST, f, 4, IND, Msw, 6-8, 5f, :58 3/5. B-Thomas J. Young (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Into Mischief–Hopeoverexperience by Songandaprayer; OBSTRUCTED VIEW, g, 4, FMT, Mcl 15000, 6-8, 1m, 1:43 2/5. B-Machmer Hall (KY.). *1/2 to So Perfect (MG3$548,918).

Jimmy Creed–Feline Delite by Mineshaft; KITTY CREED, f, 4, GRP, Mcl 10000, 6-8, 5f, :59 3/5. B-J. R. Adkinson Farm (GA.). $35,000 ’18 FTKOCT.

Mr. Big–Canadian Sunrise by Langfuhr; SAME MOON, f, 4, DEL, Msw, 6-9, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Tom Ramsey (AZ.). $2,500 ’17 ARZNOV; $1,000 ’18 ARZNOV.

Petionville–Hillary D by Bellamy Road; VISITING ANGEL, f, 4, PRX, Mcl 10000, 6-9, 6 1/2f, 1:17 . B-Marie B. Mazzini (PA.).

Quite a Handful–Colonial Cutie by Colonial Colony; GIRLYSGOTTHELOOKS, f, 4, IND, Mcl 10000, 6-9, 6f, 1:14 1/5. B-Arven P. Holden & Jay J. Holden (IN.).

Turbo Compressor–Bonanza Van Lear by Van Nistelrooy; BOURN WILD AGAIN, f, 4, DEL, Mcl 5000, 6-9, 1m, 1:42 4/5. B-Michael Bauer (FL.).

Forty Tales–Andora Springs by Capote; TALESPIN, g, 5, FL, Mcl 7500, 6-9, 6f, 1:14 2/5. B-Sequel Stallions New York, LLC (NY.). $1,000 ’16 FTNOCT; $50,000 2018 OBSMAR.

Factum–Win Gera Lyn by West Acre; GERRY LYNN, m, 6, MNR, Mcl 4000, 6-8, 5 1/2f, 1:09 . B-Stonehedge, LLC (FL.).

Street Boss–Icing On the Cake by Nobiz Like Shobiz; EVISCERATOR, g, 6, ASD, Msw, 6-8, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Elizabeth Jones Valando (KY.). $22,000 ’16 KEESEP.