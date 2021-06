North American Non-Graded Stakes Results June 19

NEW YORK STALLION S. (SPECTACULAR BID DIVISION), BEL, $150,000, 3YO, 7FT, 6-19.

4—

OCALA DREAM, c, 3, Effinex–Eleni’s Daughter, by Freud. ($50,000 2020 OBSMAR). O-Albrecht, Thomas C, Fusaro, Vincent J and Klein, James, B-Mahwhinney, Lieberman, Beglin &Coutsodontis (NY), T-Thomas Morley, J-Junior Alvarado, $82,500.

13—

Step Dancer, c, 3, War Dancer–Just Be Steppin, by English Channel. O-Pressman, Hayward R, Diamond M Stable and Pressman, Donna R, B-Sugar Plum Farm & Richard Pressman (NY), $30,000.

10—

Barrage, g, 3, War Dancer–Notacharlie’sangel, by Fappie’s Notebook. ($18,000 ’18 FTNOCT; $20,000 ’19 FTKOCT). O-Palmer, Teresa and Palmer, David J, B-Charles Engel (NY), $18,000.

Also Ran: Devious Mo, It’s Gravy, Dancing Buck, The King Cheek, Hold the Salsa, Jacks American Pie, Market Alert, Dreamer’s Disease.

Winning Time: 1:21 1/5 (fm)

Margins: 1, HF, 2 3/4.