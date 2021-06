North American Non-Graded Stakes Results June 20

WOODSTOCK S., WO, $101,044, 3YO, 6F, 6-20.

2—

OUTADORE, c, 3, Outwork–Adore You, by Tactical Cat. ($140,000 ’18 KEENOV; $290,000 ’19 KEESEP). O-Breeze Easy, LLC, B-Deann Baer & Greg Baer DVM (KY), T-Wesley A. Ward, J-Justin Stein, $60,145.

4—

Jaxon Traveler, c, 3, Munnings–Listen Boy, by After Market. ($80,000 ’19 KEESEP; $140,000 2020 OBSSPR). O-West Point Thoroughbreds and Delfiner, Marvin, B-Dr & Mrs A Leonard Pineau (MD), $20,048.

1—

Chasing Artie, g, 3, We Miss Artie–Frisky Kitten, by Kitten’s Joy. O-Ramsey, Kenneth L and Sarah K, B-Kenneth L Ramsey & Sarah K Ramsey (KY), $11,027.

Also Ran: Sky’s Not Falling, Master Spy, Derzkii, Saturday George.

Winning Time: 1:09 3/5 (ft)

Margins: 1 1/4, 2 1/4, NK.