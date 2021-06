North American Non-Graded Stakes Results June 25

GOLDWOOD S., MTH, $78,000, 3YO/UP, F/M, 5FT, 6-25.

1—

CARAVEL, f, 4, Mizzen Mast–Zeezee Zoomzoom, by Congrats. O-Elizabeth M Merryman, B-Elizabeth M Merryman (PA), T-Elizabeth M. Merryman, J-Pablo Morales, $45,000.

8—

Miss Auramet, m, 5, Uncaptured–Hello Rosie, by Yes It’s True. ($42,000 ’17 OBSOCT; $135,000 2018 OBSAPR). O-Melin, David, Ellman, Leon and Plesa, Laurie, B-Marion G Montanari (FL), $15,000.

9—

No Mercy Percy, m, 7, Put It Back–Ariel Actress, by Noactor. O-Endsley Oaks Farm, Inc, B-Endsley Oaks Farm, Inc (FL), $7,500.

Also Ran: Gotta Go Mo, Victory Kingdom (AUS), Tracy Ann’s Legacy, Sethamee Street, Auldwood Lane.

Winning Time: :54 4/5 (fm)

Margins: 4 1/4, HF, 1 1/4.