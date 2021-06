North American Non-Graded Stakes Results June 27

SINGLETARY S., LS, $75,000, 3YO/UP, 1 1/8MT, 6-27.

4—

ARTIE’S RUMOR, g, 6, Artie Schiller–Not Just a Rumor, by Yes It’s True. O-Carson McCord, B-River Ridge Ranch (IA), T-Ron Moquett, J-David Cabrera, $45,000.

9—

Hard Attack, g, 7, Hard Spun–Perfect for You, by Giant’s Causeway. ($47,000 ’15 KEESEP). O-Mark Kassouff, B-G Watts Humphrey Jr (KY), $15,000.

1—

Carlea’s Dream, g, 4, Lea–Beat the Street, by Corinthian. ($100,000 ’18 ESLYRL). O-Carl R Moore Management LLC, B-Time Will Tell LLC (LA), $8,250.

Also Ran: Henley’s Joy, Don’task Don’ttell, Me and Mr. C, Colloquist, Tapit Wise.

Winning Time: 1:48 (fm)

Margins: 2 3/4, 3/4, HD.