June 15, 2021

Spot Plays June 16

June 15, 2021 Brisnet Staff Spot Plays 0

BRISnet Spot Plays

For Wednesday

TRACK (RACE) HORSE, MORNING LINE
Belterra Park (1st) Greenspan, 7-2
(3rd) Dad’s Yankee, 3-1
Canterbury Park (2nd) All Native, 3-1
(8th) Rate Me a Lady, 3-1
Delaware Park (1st) Korczak, 8-1
(2nd) Holy Pink, 3-1
Evangeline Downs (1st) Onward Austin, 4-1
(2nd) Musical Man, 7-2
Indiana Grand (4th) Baytown Lyla, 6-1
(7th) Itasca, 3-1
Mountaineer (2nd) Junonia, 3-1
(3rd) Walkin Princess, 3-1
Parx (4th) Catti La Belle, 3-1
(6th) Samadi Sky, 7-2
Penn National (1st) Middle Earth, 7-2
(2nd) Northern Thunder, 9-2
Thistledown (3rd) Little Matilda, 3-1
(5th) Big Trip, 6-1

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