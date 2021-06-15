Spot Plays June 16

For Wednesday
|TRACK
|(RACE) HORSE, MORNING LINE
|Belterra Park
|(1st) Greenspan, 7-2
|(3rd) Dad’s Yankee, 3-1
|Canterbury Park
|(2nd) All Native, 3-1
|(8th) Rate Me a Lady, 3-1
|Delaware Park
|(1st) Korczak, 8-1
|(2nd) Holy Pink, 3-1
|Evangeline Downs
|(1st) Onward Austin, 4-1
|(2nd) Musical Man, 7-2
|Indiana Grand
|(4th) Baytown Lyla, 6-1
|(7th) Itasca, 3-1
|Mountaineer
|(2nd) Junonia, 3-1
|(3rd) Walkin Princess, 3-1
|Parx
|(4th) Catti La Belle, 3-1
|(6th) Samadi Sky, 7-2
|Penn National
|(1st) Middle Earth, 7-2
|(2nd) Northern Thunder, 9-2
|Thistledown
|(3rd) Little Matilda, 3-1
|(5th) Big Trip, 6-1
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