North American Allowance Results July 14

IND, 6TH, ALW, $40,000, 3YO/UP, F/M, 1M, 7-14.

1—

WELLINGTON WONDER, f, 4, Warrior’s Reward–Wellington Avenue, by Street Cry (IRE). ($25,000 ’18 FTKOCT; $65,000 2020 KEENOV). O-Swifty Farms Inc, B-Swifty Farm, Inc (IN), T-Kim Hammond, J-Samuel E. Bermudez, $24,000.

3—

Drinkatthecreek, m, 5, Itsmyluckyday–Mizzen My Momma, by Mizzen Mast. O-Penny S Lauer, B-Penny S Lauer & Michael E Lauer (IN), $8,000.

6—

Mintchocolatechip, f, 4, Can the Man–Marshmellowfudge, by Garthorn. ($0 ’18 INDOCT). O-Klopp, Liz and Claramunt, Dennis, B-Richard Snyder & Connie Snyder (IN), $4,000.