North American Allowance Results July 18

|SAR, 8TH, AOC, $95,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-18.
|8—
|AWESOME DEBATE, m, 5, Honorable Dillon–Healthy Debate, by Freud. O-Spedale Family Racing, LLC and Flying P Stable, B-Charlton Baker (NY), T-Danny Gargan, J-Luis Saez, $52,250.
|7—
|Betsy Blue, f, 3, Tonalist–Honest to Betsy, by Yonaguska. O-Cloud Nine Stable, B-Blue Devil Racing Stable, LLC (NY), $19,000.
|5—
|My Roxy Girl, m, 6, Emcee–Mosaico, by City Zip. ($1,700 ’16 OBSAUG). O-Francis J Paolangeli, B-Sequel Thoroughbreds LLC (NY), $11,400.
|Winning Time: 1:11 (sy)
|SAR, 3RD, ALW, $90,000, 3YO/UP, F/M, 5 1/2F, 7-18.
|1—
|BREAKFASTATBONNIES, f, 3, Laoban–Right Prevails, by Successful Appeal. ($80,000 2020 FTMTYO). O-Thorne, Jonathan and R A Hill Stable, B-Sequel Thoroughbreds LLC & Lakland Farm (NY), T-Danny Gargan, J-Irad Ortiz, Jr., $49,500.
|9—
|Snicket, f, 4, Lemon Drop Kid–Ever So Pretty, by Stormy Atlantic. ($400,000 2019 OBSMAR). O-Highland Yard LLC, B-Stonewall Farm (NY), $18,000.
|8—
|Byhubbyhellomoney, f, 3, Effinex–Shocking Behavior, by El Prado (IRE). ($30,000 ’19 KEESEP). O-Jupiter Stable, B-Anderson Boulton Thoroughbreds LLC (NY), $10,800.
|Winning Time: 1:04 3/5 (my)
|DMR, 9TH, AOC, $75,296, 3YO/UP, F/M, 5FT, 7-18.
|2—
|ANGELCENTS, f, 4, Goldencents–Pomeroy Angel, by Pomeroy. ($250,000 2019 OBSMAR). O-Mia Familia Racing Stable, B-Angela Ingenito (FL), T-Librado Barocio, J-Jose Valdivia, Jr., $43,200.
|5—
|Thrilling, f, 3, Uncle Mo–Together (IRE), by Galileo (IRE). ($200,000 ’19 KEESEP). O-Eclipse Thoroughbred Partners and Twin Creeks Racing Stables, LLC, B-Orpendale, Chelston & Wynatt (KY), $14,400.
|9—
|Nu Pi Lambda, f, 4, City Zip–Giulio’s Jewel, by Speightstown. ($50,000 ’18 KEESEP; $80,000 2019 FTCJUN). O-Harris Farms, Inc, B-Hinkle Farms (KY), $8,640.
|Winning Time: :56 3/5 (fm)
|DMR, 11TH, AOC, $75,000, 3YO, F, 1 1/16MT, 7-18.
|3—
|JAVANICA, f, 3, Medaglia d’Oro–Shuruq, by Elusive Quality. O-Godolphin, LLC, B-Godolphin (KY), T-Eoin G. Harty, J-Flavien Prat, $43,200.
|4—
|Burgoo Alley (IRE), f, 3, Footstepsinthesand (GB)–Nurama (GB), by Daylami (IRE). O-CYBT, Nentwig, Michael and Pagano, Ray, B-Mr Eoghan Grogan (IRE), $14,400.
|8—
|Carpe Fortuna, f, 3, Carpe Diem–Seeking Luck, by Seeking the Gold. ($72,000 ’19 KEEJAN; $155,000 2020 OBSSPR). O-Little Red Feather Racing and Madaket Stables LLC, B-Fred W Hertrich III & John D Fielding (KY), $8,640.
|Winning Time: 1:42 1/5 (fm)
|DMR, 5TH, AOC, $73,000, 3YO/UP, F/M, 1 3/8MT, 7-18.
|2—
|GO BIG BLUE NATION, f, 4, Animal Kingdom–Chelsea Road, by Speightstown. ($45,000 ’17 KEENOV; $90,000 ’18 KEESEP). O-Cannon Thoroughbreds, LLC, B-Millennium Farms & Godolphin (KY), T-Michael W. McCarthy, J-Flavien Prat, $43,200.
|1—
|Lady Noguez, f, 4, Conquest Curlinate–Lileagh (IRE), by Sadler’s Wells. ($4,000 ’18 KEESEP; $14,000 2019 OBSJUN). O-Fritts, Marie J, Seymour, Lauri, Pellman, Harry and Cohen, Stuart, B-Charles Hayden (ON), $14,400.
|7—
|Miss Bella Ciao, f, 3, Tapit–Courtisane (ARG), by Silver Finder. ($900,000 ’19 KEESEP). O-Al Shira’aa Farms, B-Gainesway Thoroughbreds Ltd (KY), $8,640.
|Winning Time: 2:15 4/5 (fm)
|WO, 9TH, AOC, $69,156, 3YO/UP, 6 1/2FT, 7-18.
|1—
|OLD CHESTNUT, r, 4, Speightstown–Pool Land, by Silver Deputy. O-Live Oak Plantation, B-Live Oak Stud (FL), T-Mark E. Casse, J-Patrick Husbands, $34,496.
|3—
|Nevaeh’s Dream, g, 6, Giant Gizmo–Be My Valentine, by Jacksonport. O-Lucky DiLuciano Stable, B-Anthony Luciano (ON), $17,240.
|6—
|Marten River, g, 7, Silent Name (JPN)–Money Shaker, by Tumblebrutus. (C$3,500 ’15 ONTSEP). O-David R Bell, B-Jennifer Leuty (ON), $9,482.
|Winning Time: 1:14 4/5 (gd)
|MTH, 5TH, ALW, $58,500, 3YO/UP, 5 1/2F, 7-18.
|1—
|UNPRECEDENTED, g, 4, Bayern–Pardonmecomingthru, by Chatain. ($100,000 ’18 KEEJAN; $220,000 2019 FTMMAY). O-Philip DiCosmo, B-Michael T Barnett (KY), T-Frank Russo, J-Isaac Castillo, $36,000.
|4—
|Constant Knight, h, 7, Dublin–Waltz Brightly, by Dance Brightly. O-Mary C Black, B-Mary Black (NY), $12,000.
|2—
|Breithorn, c, 4, Into Mischief–Ventoux (GB), by Galileo (IRE). ($33,000 2020 KEEHRA). O-Jose A Garcia, B-Juddmonte Farms Inc (KY), $6,000.
|Winning Time: 1:04 3/5 (my)
|PIM, 6TH, AOC, $57,680, 3YO/UP, 6F, 7-18.
|5—
|WONDRWHERECRAIGIS, g, 4, Munnings–Social Assassin, by Giant’s Causeway. ($67,000 ’18 KEESEP). O-Dubb, Michael, The Elkstone Group, LLC (Stuart Grant), Madaket Stables LLC and Bethlehem Stables LLC, B-Fleur de Lis Stables (KY), T-Brittany T. Russell, J-Sheldon Russell, $33,600.
|1—
|War Tocsin, g, 5, Violence–Being Anna, by Aldebaran. ($11,000 2018 FTMDEC). O-Trin-Brook Stables, Inc, B-Hare Forest Farm, LTD (KY), $11,200.
|6—
|Arthur’s Hope, h, 7, Smart Bid–Prom Dance, by Citidancer. ($22,000 ’15 KEESEP). O-Raul DelValle, B-Monhill Farm LLC (NY), $5,600.
|Winning Time: 1:09 3/5 (ft)
|WO, 3RD, ALW, $56,625, 3YO/UP, 6 1/2F, 7-18.
|7—
|SPEEDY HANS, g, 4, Constitution–April Snow, by Candy Ride (ARG). O-Gary Barber, B-Glen View Oaks, LLC (KY), T-Mark E. Casse, J-Kazushi Kimura, $32,117.
|4—
|Aim for the Sky, g, 4, Sky Mesa–Pohdi Pohdi, by Old Forester. O-3 Sons Racing Stable Ltd, B-3 Sons Racing LTD (ON), $12,847.
|1—
|Ritmo de Cueca (ARG), h, 5, Remote (GB)–Cuequita Glory (ARG), by Honour and Glory. O-Quattro Racing, B-Firmamento (ARG), $5,888.
|Winning Time: 1:16 4/5 (ft)
|ELP, 3RD, AOC, $54,000, 3YO/UP, 1MT, 7-18.
|1—
|BIG DREAMING, c, 4, Declaration of War–Dreaming of Anna, by Rahy. O-Frank Carl Calabrese, B-Frank C Calabrese (KY), T-Wayne M. Catalano, J-Corey J. Lanerie, $32,400.
|2—
|Tut’s Revenge, g, 5, Eskendereya–Cat Five’ O, by Pleasantly Perfect. O-Claim To Fame Stable, B-Lane Thoroughbreds LLC (KY), $10,800.
|6—
|Hay Dakota, g, 8, Haynesfield–Church by the Sea, by Harlan’s Holiday. ($47,000 ’13 KEENOV). O-Hui, Michael M, Hooties Racing LLC and WSS Racing, LLC, B-Brereton C Jones (KY), $5,400.
|Winning Time: 1:37 4/5 (gd)
|ELP, 5TH, AOC, $52,820, 3YO/UP, F/M, 1 1/16MT, 7-18.
|3—
|MARKET RUMOR, f, 4, Afleet Alex–Taylor Street, by Street Sense. O-Bloch, Randall L and Six Column Stables, LLC, et al, B-Randy Bloch, et al (KY), T-Ian R. Wilkes, J-Chris Landeros, $31,800.
|1—
|Curly Ruth, f, 4, Curlin–Rutherienne, by Pulpit. ($275,000 ’18 KEESEP). O-Green Lantern Stables LLC, B-Payson Stud, Inc (KY), $10,600.
|7—
|Alta’s Award, f, 4, Tonalist–Queen’s Award, by Medaglia d’Oro. O-Orr, Ed and Orr, Susie, B-Mr & Mrs Al Mazzetti & Mr & Mrs Ed Orr (KY), $5,300.
|Winning Time: 1:44 4/5 (gd)
|GP, 7TH, AOC, $52,300, 3YO/UP, F/M, 1M, 7-18.
|1—
|DON’T GET KHOZY, f, 4, Khozan–Get Noticed, by Graeme Hall. ($10,000 ’18 OBSOCT). O-Imaginary Stables, B-Special Effort Farm, Laura Colon &Michael Colon (FL), T-Antonio Sano, J-Leonel Reyes, $32,500.
|4—
|Crumb Bun, m, 5, Afleet Alex–Crumb, by Graeme Hall. O-Bates Stable, Inc, B-Eric J Wirth (FL), $11,520.
|6—
|Tonalist’s Shape, f, 4, Tonalist–Hitechnoweenie, by Harlan’s Holiday. O-Slam Dunk Racing, Branham, Doug and Legacy Ranch, Inc, B-SABANA FARM (KY), $5,060.
|Winning Time: 1:36 3/5 (ft)
|ELP, 6TH, ALW, $52,000, 3YO, F, 7F, 7-18.
|4—
|MAGIC QUEST, f, 3, Nyquist–Magical Ride, by Storm Cat. O-G Watts Humphrey, Jr, B-G Watts Humphrey Jr (KY), T-George R. Arnold, II, J-Brian Joseph Hernandez, Jr., $31,200.
|3—
|Minute Waltz, f, 3, Nyquist–Is It Safe, by Yes It’s True. ($425,000 ’19 KEESEP). O-Rigney Racing, LLC, B-Candy Meadows LLC (KY), $10,400.
|2—
|Fabricate, f, 3, Speightster–Counterfactual, by Scat Daddy. O-Hidden Brook Farm and Denholtz Stables, B-Grey Dawn Stables & Machmer Hall (KY), $5,200.
|Winning Time: 1:22 1/5 (ft)
|GP, 9TH, AOC, $51,300, 3YO/UP, 7F, 7-18.
|8—
|PUDDING, g, 6, Two Step Salsa–Jozi’s Turn, by Johannesburg. ($10,000 ’16 OBSAUG). O-Josie Gump, B-JSL Thoroughbreds (FL), T-Kathleen O’Connell, J-Chantal Sutherland, $31,900.
|2—
|Front Loaded, g, 7, Kantharos–Frontier Franny, by Lucky Lionel. ($30,000 ’15 OBSAUG). O-David A Bernsen LLC and Lambert, Jeffrey, B-Arboritanza Racing, LLC & Jolane Weeks (FL), $10,850.
|5—
|Malibu Max, h, 8, Malibu Moon–Mindy Sue, by Pleasantly Perfect. O-Ron Hendrickson, B-Joseph Novogratz (KY), $4,500.
|Winning Time: 1:22 4/5 (ft)
|DEL, 2ND, AOC, $47,040, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-17.
|5—
|MALIBU BEAUTY, f, 3, Buffum–Slow and Steady, by Malibu Moon. O-Z W P Stable, Inc and Non Stop Stable, B-ZWP Stable & Non Stop Stable (MD), T-Gary Capuano, J-Jaime Rodriguez, $31,500.
|2—
|Caught Up in You, m, 5, Fort Larned–Bluegrass Festival, by Bluegrass Cat. O-John A Marceda, B-Firefly Farm Racing, LLC (FL), $8,400.
|4—
|A. P. Princess, m, 5, Flatter–Virden, by Tactical Cat. ($37,000 ’17 FTKOCT). O-John Conforti, B-Hargus & Sandra Sexton & Silver Fern Farm LLC (KY), $4,620.
|Winning Time: 1:11 2/5 (ft)
|WO, 4TH, OCL, $41,712, 3YO/UP, 7F, 7-18.
|6—
|MASON’S GAMBLE, c, 3, Gamble’s Exchange–Dynaco, by Dynaformer. O-ATA Stables, Inc, B-Ivan Dalos (ON), T-Josie Carroll, J-Patrick Husbands, $24,266.
|8—
|Perfect Crime, g, 3, Old Forester–Thats Our Princess, by Curlin. (C$72,000 ’19 ONTNOV). O-Colebrook Farms, B-Gustav Schickedanz (ON), $8,089.
|1—
|Priceless Will, g, 4, Wilko–Priceless Friend, by Successful Appeal. O-Heste Sport, Inc, B-Heste Sport Inc – TB Racing Division (ON), $4,449.
|Winning Time: 1:23 1/5 (ft)
|PRM, 9TH, AOC, $41,122, 3YO/UP, F/M, 1M, 7-18.
|3—
|SPARKLE O MINE, m, 6, Discreetly Mine–Friend O the Devil, by Devil His Due. O-Todd Lieber, B-Dr Todd Lieber (IA), T-Lynn Chleborad, J-Alex Birzer, $24,552.
|7—
|Shimmering Dream, m, 6, Alternation–Shimmering Tale, by Wild Again. ($17,000 ’16 IOWOCT). O-Kuhlman Racing, B-Clifton Farm, LLC (IA), $8,184.
|4—
|Olive Oyl, m, 5, Albertus Maximus–Sun Valley Wildcat, by Margie’s Wildcat. ($3,700 ’17 IOWOCT). O-Steven E Frum, B-Roger Pelster & Steve Frum (IA), $4,910.
|Winning Time: 1:38 2/5 (ft)
|WO, 5TH, OCL, $40,681, 3YO/UP, F/M, 6FT, 7-18.
|5—
|HELLO FRIENDS, m, 5, Court Vision–Feet on Fire, by Mutakddim. O-Maggie LeBlanc, B-Maggie LeBlanc (ON), T-John P. LeBlanc, Jr., J-Emma-Jayne Wilson, $24,266.
|2—
|I’ll Take the Gold, m, 5, Goldencents–I’lltakeit, by Langfuhr. O-Bonnie Eshelman, B-John R Penn (KY), $6,741.
|10—
|Sunsprite, f, 3, Reload–Philzana, by Philanthropist. ($25,000 2020 OBSMAR). O-Andrews, Denny and Brennan, Niall J, B-DENNY ANDREWS (ON), $4,449.
|Winning Time: 1:09 3/5 (gd)
|AP, 3RD, AOC, $33,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-18.
|5—
|O’KEEFFE, m, 5, Munnings–Coco Ecolo, by Johannesburg. ($135,000 ’17 KEESEP; $275,000 2018 OBSMAR). O-Carolyn Wilson, B-K & G Stables (KY), T-Larry Rivelli, J-Jareth Loveberry, $19,800.
|1—
|Piece of My Heart, f, 4, Flat Out–Intheriver, by Sunriver. ($7,000 ’18 KEESEP; $35,000 ’18 OBSJAN). O-Wolfe Racing LLC and Robertson, Hugh H, B-Hidden Point Farm Inc (FL), $6,600.
|4—
|Gray Owl, m, 5, City Zip–Weoka, by Cherokee Run. O-Carolyn Wilson, B-Carolyn Wilson (FL), $3,630.
|Winning Time: 1:11 (ft)
|CBY, 7TH, AOC, $31,570, 3YO/UP, 6F, 7-18.
|4—
|SAMURAI CAUSE, g, 4, First Samurai–Hinder, by Stroll. ($120,000 ’18 KEESEP). O-Empire Racing Stables, LLC (Jason Bullard), B-Claiborne Farm & Adele B Dilschneider (KY), T-Robertino Diodoro, J-Lindey Wade, $18,600.
|8—
|Ship It Red, g, 6, Jersey Town–Ima Soul Miss, by Perfect Soul (IRE). ($1,200 ’16 KEESEP). O-Lund, Valorie, Boice, Kristin and Holden, Marylou, B-Charles Fipke (KY), $4,600.
|12—
|Dried Pepper, g, 3, Govenor Charlie–Unbridled Meeting, by Red Bullet. ($19,500 ’19 ARZNOV). O-Jason Totaram, B-Terry C Lovingier (CA), $2,300.
|Winning Time: 1:08 2/5 (ft)
|CBY, 4TH, AOC, $31,285, 3YO/UP, F/M, 1M 70YT, 7-18.
|5—
|MO CLARE’S, f, 4, Uncle Mo–Claire’s Song, by Unbridled’s Song. ($160,000 ’18 FTKOCT; $350,000 2019 FTMMAY). O-Lothenbach Stables, Inc (Bob Lothenbach), B-Jim Fitzgerald & Katie Fitzgerald (VA), T-Joel Berndt, J-Quincy Hamilton, $18,600.
|7—
|Mizzanna, m, 5, Mizzen Mast–Annatlantic, by Stormy Atlantic. ($10,000 ’17 FTKOCT; $5,000 2018 OBSAPR). O-After Dark Racing LLC, B-Rose Hill Farm & John Trumbulovic (KY), $4,800.
|10—
|Martz’s Mae, f, 4, Lookin At Lucky–Martz, by Scat Daddy. O-Trojan Thoroughbreds, LLC, B-William Sparks (KY), $2,400.
|Winning Time: 1:40 (fm)
|EMD, 2ND, ALW, $20,900, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-18.
|4—
|FRISCO FRILLS, f, 3, Coast Guard–Tango Twist, by Kentucky Lucky. O-Cliff Balcom, B-Cliff C Balcom & Leslie C Balcom (WA), T-Cliff Balcom, J-Julien Couton, $11,495.
|3—
|You Go Girl, f, 4, Coast Guard–Jasmine’s Melody, by Artax. O-Hagen, Ronald A, Hagen, Nina, Whitmore, Alice, Whitmore, Don and Bullock, Steve, B-Ron Hagen & Nina Hagen (WA), $4,180.
|1—
|Zippin Sevenz, f, 3, Coast Guard–Go Jackie Go, by Matty G. ($8,500 ’19 WASAUG). O-Mike Phillips, B-Ron Hagen & Nina Hagen (WA), $3,135.
|Winning Time: 1:09 4/5 (ft)
|MNR, 7TH, ALW, $20,140, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-18.
|1—
|CASTLE REVIEW, f, 4, Windsor Castle–Stacia, by Aldebaran. O-Shuler Stables LLC, B-Dennis P Finger (WV), T-Marion L. Cuttino, J-Guillermo Rodriguez, $12,296.
|4—
|Vintage Sparkle, f, 3, Skipshot–Lemon Sparkle, by Lemon Drop Kid. O-Hubel Farms LLC (E J Hubel), B-Williams Racing Corp (WV), $4,240.
|6—
|Shezagoldgetter, m, 7, Ballado’s Gold–Wheezer, by Signal Tap. O-Witherow Racing, LLC, B-Sandra Witherow (WV), $2,120.
|Winning Time: 1:13 1/5 (ft)
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