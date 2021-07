North American Allowance Results July 27

TDN, 4TH, ALW, $33,300, 3YO/UP, 6F, 7-27.

4—

WOLFINE, c, 4, Callide Valley–Shock Me, by Graeme Hall. O-Michelle Winters, B-Odin Londono (OH), T-Odin J. Londono, Jr., J-Erik Barbaran, $19,980.

6—

Susie’s Kid, g, 4, Kiss the Kid–Susie’s Prayer, by Meadow Prayer. O-Red Oak Farm, LLC, B-Valorie Powers & Richard A Powers (OH), $6,660.

2—

Biscuits and Grits, g, 3, Country Day–Broadway Annierose, by Stalwart. O-Charlie J Williams LLC, B-Clark and Boebel (OH), $3,330.