North American Allowance Results July 29

DEL, 7TH, AOC, $42,125, 3YO/UP, 1M 70Y, 7-29.

THUNDERSHOOK, g, 5, Super Saver–Song Cat, by Unbridled’s Song. ($75,000 ’17 KEESEP). O-Run To Win Stable and Jagger, Inc, B-Randal Family Trust (KY), T-Jamie Ness, J-Jaime Rodriguez, $25,200.

Big Beautiful Wall, g, 5, Chattahoochee War–Mending Wall, by Broken Vow. O-Johnson, Troy, Lo, Charles and Jagger, Inc, B-Mrs Jerry Amerman (KY), $8,400.

The Right Path, g, 5, Quality Road–Always Trouble, by Bernardini. O-Colts Neck Stables LLC, B-Colts Neck Stables LLC (KY), $4,620.