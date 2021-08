North American Allowance Results July 31

EVD, 6TH, ALW, $28,000, 3YO/UP, 1M, 7-30.

4—

MAGAWILDTIME, c, 3, Time Bandit–I’m Wild, by Precocity. ($7,000 ’19 ESLYRL). O-Cormier, Winston and Mire, Russell, B-Wayne Simpson (LA), T-Winston Cormier, J-Joe Stokes, $16,800.

1—

Coach Kenny, c, 3, Interactif–Mind Blowing, by Friends Lake. O-Tye E Smith, B-Daniel R Chicola (LA), $5,600.

3—

Wish Upon a Star, g, 3, Star Guitar–Bermuda Bride, by Runaway Groom. ($17,500 ’19 ESLYRL). O-Robert Asaro Enterprises, Inc, B-Wayne Simpson & Tom Curtis (LA), $3,080.