North American Allowance Results July 5

TDN, 7TH, AOC, $37,200, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-5.

5—

MARKET SUCCESS, m, 5, Giant Oak–Street Success, by Street Cry (IRE). O-Elkhorn Oaks, Inc, B-Elkhorn Oaks Inc (OH), T-James R. Jackson, J-Ricardo Mejias, $22,320.

1—

Here Comes Jigs, m, 5, A Giant Valentine–Jiggle, by Strategic Mission. O-Brinley Enterprises LLC, B-Michael L Rone (OH), $7,440.

3—

Valley of Mo’ara, f, 4, Overanalyze–Pola Golden R N, by Golden Missile. ($13,000 ’18 KEESEP). O-Blazing Meadows Farm LLC, TEC Racing (Elliott S Logan) and RTA Family Trust, B-Michael William Soehnlen (OH), $3,720.