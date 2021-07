North American Allowance Results July 7

ASD, 5TH, ALW, $12,317, 3YO/UP, 6F, 7-6.

5—

RED ASTAIRE, g, 4, Old Forester–Tap the Rythem, by Montbrook. (C$20,000 ’18 ONTAUG). O-Tom Boyko, B-John Carey, Don Fordham & Anne Fordham (ON), T-Carl Norman Anderson, J-Stanley Chadee Jr., $7,292.

4—

Eviscerator, g, 6, Street Boss–Icing On the Cake, by Nobiz Like Shobiz. ($22,000 ’16 KEESEP). O-Mike Powers, B-Elizabeth Jones Valando (KY), $2,431.

2—

Etu Babou, g, 3, Speightster–Etoufee, by Tabasco Cat. ($82,000 ’19 FTKOCT). O-Dietz, Lloyd and Britton, Cal, B-Melinda Smith Pegasus Stud, LLC (KY), $1,215.