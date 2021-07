North American Allowance Results July 8

TDN, 7TH, ALW, $27,000, 3YO/UP, F/M, 5 1/2F, 7-8.

5—

NURSE JUDY, f, 3, J P’s Gusto–Toto Cor, by Exchange Rate. O-Ralph E Whitney, B-Gem Holdings, Inc (FL), T-Maria Bowersock, J-Ronald Dale Allen, Jr., $16,200.

6—

Lucky to Have Me, m, 5, San Pablo–Robin’s N Beau’s, by Bold Anthony. O-Peralta, Geovani and Quinteros, Delia, B-Dan Bearden (KY), $5,400.

1—

Big If True, f, 3, The Big Beast–Hassled, by Quiet American. O-Marion F Gorham, B-Breakway Farm LLC (IN), $2,700.