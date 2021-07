North American Allowance Results July 9

BEL, 8TH, AOC, $94,000, 3YO/UP, F/M, 1 1/16M, 7-9.

7—

DANCINGWTHDAFFODLS, m, 6, Giant Oak–No Mo Magic, by Mo Mon. ($6,200 ’15 OBSOCT; $16,000 ’16 OBSAUG). O-Ariel Nunez, B-Dianne Boyken (NY), T-Eduardo E. Jones, J-Dylan Davis, $51,700.

1A—

Stand for the Flag, m, 5, Super Saver–Raise the Flag, by Awesome Again. ($125,000 ’17 KEESEP). O-Dubb, Michael, Coyle Boys Stable, St Elias Stable and Caruso, Michael J, B-Pursuit of Success LLC (KY), $18,800.

10—

Alwayz Late, f, 3, Animal Kingdom–The Sense Angel, by Mineshaft. O-Wachtel Stable, Pantofel Stable, LLC and TOLO Thoroughbreds, Inc, B-Tolo Thoroughbreds & Michael A Spirito (KY), $11,280.